Robos en el Cementerio de Torrero: más de 200 nichos han sido vandalizados en las últimas semanas

Pocos son los escrúpulos de los ladrones que, en las últimas semanas, han asaltado en más de una ocasión el Cementerio del Torrero con un objetivo claro: arrancar de los nichos cualquier ornamento con valor, sobre todo de metal, causando así desperfectos en hasta 200 tumbas del camposanto zaragozano. El Ayuntamiento de Zaragoza es conocedor de la situación desde hace ya un tiempo, cuando fue advertirdo por las propias brigadas que trabajan en el recinto, y desde entonces la Policía trabaja sobre el terreno para tratar de dar con los culpables.

Así, cuando el consistorio tuvo conocimiento de los hechos presentó una denuncia ante la Policía Nacional, quien inició toda una serie de pesquisas, como la toma de huellas y la recogida de otras posibles pistas e indicios que los ladrones hayan podido dejar sobre el terreno. Precisamente, para no inteceder en las labores de los agentes, durante los últimos días las brigadas no han limpiado hasta ahora los destrozos causados por los cacos para evitar manipular y modificar pruebas.

El Ayuntamiento de Zaragoza anima además a las familias responsables de los nichos afectados a que resenten una denuncia. Desde el Gobierno municipal han manifestado su "más enérgica y rotunda condena a los actos vandálicos registrados en cerca de 200 ornamentos y elementos decorativos de lápidas y nichos en el Cementerio de Torrero en las últimas semanas".

22 veces la plaza del Pilar

Para evitar nuevas incursiones, la Policía Localha aumentado su presencia en el camposanto zaragozano y las brigadas están revisando todo el perímetro del cementerio para detectar zonas del muro que puedan resultar más vulnerables ante los que pretendan colarse, si bien vigilar el recinto se hace muy complicado debido a su tamaño, ya que ocupa una superficie equivalente a 22 veces la plaza del Pilar: 519.015 metros cuadrados. En total, son más de 700.000 difuntos los que descansan en el que es el principal -que no único- cementerio de Zaragoza, que cuenta con 115.000 nichos, 9.027 columbarios, 147 panteones, 1.084 capillas y 19.408 sepulturas.

Ante los hechos acaecidos en las últimas semanas y para facilitar la información y los trámites a los ciudadanos, a lo largo de estos días se colgará en la web del Ayuntamiento de Zaragoza el listado actualizado días por las brigadas municipales con todos los espacios afectados detectados hasta la fecha para que los familiares puedan consultarlo sin necesidad de acudir hasta el cementerio. También se podrá consultar a través del teléfono 010.

Desde el equipo de Gobierno municipal se ha recordado que "estos actos no solo representan un delito contra el patrimonio público y privado, sino que constituyen una grave falta de respeto a la memoria de nuestros seres queridos y a un lugar de descanso y recogimiento". "El vandalismo en un camposanto es una acción que trasciende el daño material, causando una profunda indignación entre todos los zaragozanos y especialmente entre aquellos que han visto dañados los espacios de descanso de sus seres queridos", ha criticado el consistorio.