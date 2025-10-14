Los trabajadores del tranvía de Zaragoza no descartan nuevos paros

Los trabajadores del tranvía de Zaragoza van a pedir a la dirección de la empresa que se convoque la comisión negociadora del convenio para intentar avanzar en llegar a un acuerdo y no descartan nuevos paros parciales, una vez que concluyan este domingo las movilizaciones emprendidas el pasado 12 de octubre, día del Pilar.

"De hecho, ya se tenía que haber convocado la comisión negociadora del convenio", ha indicado el presidente del comité de empresa, Julián Aramendía, al explicar que está acordado que cada tres semanas se celebre una reunión y la última se ha llevado a cabo el 22 de septiembre, en la Inspección de Trabajo y a instancias del Sindicato Ferroviario para ver si se podía avanzar en la negociación del convenio.

"Todavía no nos ha convocado la empresa y ya se cumplen las tres semanas. No estamos aún ni convocados para la siguiente reunión, que no sabemos cuándo se celebrará", ha recalcado Aramendía.

Por ello, van a tomar la iniciativa y la solicitarán. "En vista de que la empresa no nos convoca reclamaremos nosotros la convocatoria de dicha reunión para que sea a la mayor brevedad posible, para intentar agilizar las negociaciones todo lo posible", ha incidido.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de los trabajadores del tranvía de Zaragoza ha asegurado que tienen "voluntad negociadora" para acabar de resolver este conflicto laboral y ha dejado claro que "mientras no se resuelvan las reivindicaciones de los trabajadores no se garantizará la paz social porque los temas que han llevado a esta convocatoria de huelga son muy urgentes y muy graves. Hay que ponerle solución de manera inmediata", ha apremiado.

El punto de inflexión

El punto de fricción entre ambas partes es la jornada de trabajo y los conductores del tranvía piden "algo tan básico como jornadas humanas", trabajar entre 7 horas y media y 8 horas, como se hace en cualquier servicio público "moderno", ha comparado.

"Estamos agotados --ha relatado-- no podemos garantizar un servicio seguro con las jornadas maratonianas que tenemos de hasta nueve horas de duración. No estamos pidiendo ningún privilegio, es sentido común. Queremos jornadas estables y descansos reales, y así poder conducir con seguridad, que conducir un tranvía no es solo mover una palanca, es la responsabilidad de llevar a miles de personas cada día y no se puede hacer cansado".

"La seguridad de los conductores es la seguridad de los usuarios" y "no podemos prestar un servicio de calidad si estamos al límite", ha querido insistir. Asimismo, ha alertado de que cuando están fatigados por esos turnos "tan maratonianos" el riesgo de accidente "aumenta". "Eso --ha aseverado-- lo sabe la empresa, el Ayuntamiento y todo el mundo".

Nuevos paros

Julián Aramendía ha informado de que pasado el 19 de octubre convocarán la asamblea de trabajadores para hacer balance de esta primera semana de paros parciales. "Ya puedo adelantar que el ánimo de los trabajadores es seguir adelante con los paros hasta que se le ponga solución a esto".

No obstante, ha precisado que primero intentarán dialogar en la comisión negociadora. "A ver si la empresa trae avances en la jornada laboral, que es los que más preocupa a los trabajadores" al argumentar que llevan 14 años en esta situación desde la puesta en marcha del tranvía.

Esta situación conlleva "fatiga y cansancio" lo que provoca que el tranvía de Zaragoza presente "un absentismo tan alto en el colectivo", que ha llegado a ser de hasta un tercio de los 65 conductores.

Esta plantilla es la marcaba ya el proyecto de explotación del año 2012, mientras que el servicio se ha multiplicado, ha apostillado Aramendía. "Los usuarios que llevamos ahora son una barbaridad, somos la explotación de España que más usuarios lleva y una de las que más de Europa, pero los recursos han ido disminuyendo y, cada vez, se disminuyen más porque priman los criterios económicos, no la calidad del servicio", ha opinado.

Asimismo, ha lamentado que la empresa "está exprimiendo" a los trabajadores, mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza "está mirando hacia otro lado cuando es el titular del servicio y es el que debe garantizar que se cumplan las condiciones del contrato y del sentido común".

"No vale decir que solo tienen el 20 por ciento de la sociedad, yo lo que diría es que tienen el cien por cien de la responsabilidad con los ciudadanos y pedimos que intervenga el Ayuntamiento porque tiene que ponerle solución como titular de su responsabilidad", le ha dicho a los responsables municipales.

A colación, ha arremetido contra los servicios mínimos "tan abusivos y desproporcionados impuestos" por el Ayuntamiento porque "vacían de contenido" el derecho de huelga, ya que oscilan entre el cien por cien el 80% en días laborales y el fin de semana próximo serán del 60%

"Lo que me resulta todavía más llamativo es que se antepone el derecho al ocio --al establecer unos servicios mínimos del cien por cien este pasado lunes-- frente al derecho al trabajo y a los desplazamientos para ejercer el derecho a la educación o a la sanidad". "Son decisiones que estamos valorando y próximamente, cuando esté la decisión tomada, se comunicarán", ha concluido.