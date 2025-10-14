Zaragoza abona las primeras ayudas del cheque familia a 700 familias con niños de 0 a 3 años

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha abonado las primeras ayudas del conocido como cheque familia, destinado a aquellas familias con niños de 0 a 3 años que no han podido llevar a sus hijos a escuelas infantiles municipales por falta de plaza. En total, se registraron 2.260 solicitudes que, por diversas cuestiones administrativas, no habían recibido hasta ahora la cuantía correspondiente para sufragar los gastos. Según fuentes municipales, ya se han abonado cerca de 700 ayudas y el resto se irán pagando conforme se vayan resolviendo, en principio, antes de que acabe el mes "deberían quedar ya abonadas todas".

El proceso no ha sido ni rápido ni sencillo. Según explicaron en su momento desde el consistorio, había 1.520 que "presentaban errores" que debían ser subsanados para poder realizar los abonos definitivos. Entre las solicitudes, 58 no cumplían los requisitos, por lo que se publicó un listado provisional que permitía comenzar a abonar las primeras ayudas a principios de octubre.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado durante su visita a la Fundación La Caridad que en total se van a destinar más 1,5 millones de euros al cheque familia, "la cifra más cuantiosa desde que se puso en marcha". Ha recordado que este año se han incrementado las solicitudes de unidades familiares con escasos recursos, que percibirán 1.000 euros, es decir, los que tienen rentas de menos de 20.000 euros en caso de parejas y de 10.000 en caso de familias monoparentales o monomarentales.

La burocracia ha ocasionado un retraso en el cobro de estas ayudas este año. No es la primera vez, por lo que la regidora ha anunciado que se va a trabajar para poder reducir la carga burocrática en la siguiente edición y reducir el volumen de información que deban aportar para cumplir los requisitos.

Para la convocatoria de este curso escolar, debido al volumen de solicitudes, será necesario aprobar un aumento presupuestario para poder cubrir toda la demanda con derecho a esta ayuda. Según ha explicado la alcaldesa, el pago total aumentará unos 300.000 euros, es decir, un 15% más que la cuantía prevista en las cuentas municipales, que pasará de 1,3 millones a 1,6.