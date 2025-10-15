Aldi abre su segunda tienda en Zaragoza: "Vengo para ver si cazo alguna oferta"

Aldi ha inaugurado hoy su segunda tienda de Zaragoza en Valdespartera (calle Isla del Tesoro número 3), después de que en 2022 se inaugurara la primera en la calle Marqués de la Cadena, en el distrito del Arrabal. Una apertura multitudinaria con las primeras ofertas para los vecinos de la zona y que ha atraído a cientos de personas en sus primeras horas abiertos al público.

Ya sea para un "vistazo rápido" de los productos o "para cazar alguna oferta", han sido muchos los zaragozanos o usuales de la zona quienes les ha picado la curiosidad de entrar a esta nueva tienda. "Tenía ganas de que abrieran algo nuevo por el barrio y probar más cosas", comenta una mujer mientras salía al parking con el carro de la compra lleno.

Pablo Gracia, responsable de expansión de la cadena de supermercados, comenta que apuestan por "un modelo de descuento basado en la calidad al precio más bajo posible", algo que va a poder llegar a los vecinos de la zona sur de la capital aragonesa. "Facilitan vías de ahorro que seguro que nuestros clientes van a agradecer", afirma Gracia.

Con este modelo de negocio, Aldi ha alcanzado a 7,7 millones de familias españolas como clientes habituales Pablo Gracia — Responsable de expansión de Supermercados Aldi

Contará entre otras cosas con un espacio de más de 1.000 metros cuadrados de zona de ventas, un parking propio de 74 plazas para vehículos con el añadido de varios puntos de recarga de coches eléctricos y una plantilla de más de 15 trabajadores. "Además de eso, este supermercado cuenta con placas solares para una mayor eficiencia energética", añade el responsable de expansión de Supermercados Aldi.

Con esta nueva tienda Zaragoza ya cuenta con más de 40 trabajadores para la cadena, mientras que Aragón supera los 100 junto a sus otros establecimientos de Barbastro, Monzón, Calatayud y Teruel.

Una apuesta en un distrito en crecimiento

El Teniente de Alcalde de Zaragoza, Ángel Lorén, ha estado presente en esta inauguración junto a Ruth Bravo, concejala del distrito de Valdespartera, para agradecer la "apuesta" de Aldi por llegar otra vez a la capital aragonesa. "Todo el equipo de Aldi tiene muy buen ojo. Zaragoza es probablemente la ciudad que más está creciendo de España y del sur de Europa", comenta Lorén, el cual destaca la construcción del CDM Sur, de un nuevo centro de salud o de las escuelas infantiles que abrieron el año pasado, señales de que el barrio "está creciendo".

Ante la cantidad de gente que estaba haciendo fila y las grandes compras de los vecinos en este primer día, el Teniente de Alcalde ha definido esta apertura como "éxito" no sólo para el distrito, sino para la ciudad entera.