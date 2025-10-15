La concejala Tatiana Gaudés pide "reflexionar" al comité del tranvía tras el bajo seguimiento de la huelga

La huelga del tranvía de Zaragoza inicia este miércoles su cuarta jornada. La concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha pedido a la empresa y a los trabajadores que "piensen en el interés general" y ha reclamado al Sindicato Ferroviario una "reflexión" ante las bajas cifras de seguimiento que han alcanzado.

Preguntada por los elevados servicios mínimos que se impusieron durante los días de las fiestas del Pilar, la concejala ha justificado la decisión aludiendo que se han tomado teniendo en cuenta que en esos días la población "se suele duplicar", por lo que era necesario considerar esa variable.

Además, ha pedido tanto a los trabajadores como a la empresa que vuelvan a reunirse para abordar el paquete de medidas que se puso sobre la mesa. El punto de fricción entre ambas partes es la jornada de trabajo y los conductores del tranvía piden "algo tan básico como jornadas humanas", trabajar entre 7 horas y media y 8 horas, como se hace en cualquier servicio público.

Desde el comité de empresa ha informado de que pasado el 19 de octubre convocarán la asamblea de trabajadores para hacer balance de esta primera semana de paros parciales.