Las constructoras podrán empezar sus obras en Zaragoza al día siguiente de pedir los permisos si cumplen estos requisitos

Construir más rápido y más barato. Bajo esa premisa, el Gobierno municipal del PP va a impulsar una novedosa y "pionera" licencia urbanística 'exprés' en Zaragoza mediante la cual las constructoras podrán empezar con las obras de excavación y cimentación hasta cota cero (bajo rasante) desde el momento de su solicitud. Es decir, al día siguient ede presentar el proyecto básico de construcción, que deberá ir acompañado por una serie de compromisos e informes vinculantes que sirvan como garantía.

En ese sentido, si después de haber comenzado con esta construcción no se cumplen con esas garantías, la empresa deberá ser capaz de reponer toda las realidades físicas que haya afectado con sus obras, por lo que en principio no habría sanciones económicas.

Habrá excepciones en las que no podrá pedirse esta licencia 'exprés': cuando afecten a edificios o entornos protegidos y cuando se ubiquen en zonas pendientes de reparcelación o urbanización. El ayuntamiento hará hasta dos inspecciones, antes y durante las obras, para garantizar que se cumplen todos estos parámetros. Pero esta medida no será la única que aprobará el Gobierno de Natalia Chueca en el próximo gobierno. También se habilitará un modelo de declaración responsable mediante el cual, a través de ella, tanto los ciudadanos como las empresas podrán ejecutar tanto obras menores como mayores antes de conseguir la licencia definitiva.

En el primer caso se incluyen las actuaciones en viviendas (cambiar una ventana, mejorar la climatización...), locales (accesibilidad, por ejemplo) o edificios (instalar placas solares sería uno de los supuestos), así como realizar sondeos, desbrozos o vallados en un solar. En cuanto a las obras mayores se incluirán casos como la rehabilitación energético de las fachadas. Según ha anunciado la alcaldesa, "prácticamente todas", aunque también con salvedades: edifcios protegidos, cambios de uso (de local a vivienda, por ejemplo) o segregaciones de parcelas.

En principio, estas dos medidas entrarán en vigor a través de un decreto municipal en la próxima semana y se podrán solicitar a partir del mes de noviembre. Asimismo, quienes hayan solicitado la licencia de forma reciente podrán volver a solicitarla, iniciando de nuevo el procedimiento, si desean obtener esta autorización inmediata. Las estimaciones del ayuntamiento hablan de que, ateniéndose a las cerca de 32.000 licencias urbanísticas solicitadas el pasado año, el 75% se podrían haber acogido a estos beneficios, unos 24.000 expedientes que hubiesen podido tener ahorros económicos y temporales.