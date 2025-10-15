¿Cuántos detenidos ha habido durante las últimas Fiestas del Pilar en Zaragoza?

La Policía Local de Zaragoza, con motivo de las Fiestas del Pilar 2025, desplegó un importante dispositivo con todos efectivos disponibles prestando servicio de la ciudad que se saldó con 73 detenidos -37 por delitos penales y 36 por delitos contra la seguridad del tráfico competencia exclusiva de la Policía Local-, 277 asistencias a personas de forma directa, 343 decomisos y con 543 denuncias por infracciones por incumplir diferentes ordenanzas municipales.

Cifras que se suman a las dadas recientemente por la Policía Nacional, cuyo plan de seguridad se ha saldado con más de 1.000 denuncias y un total de 167 detenidos en los diez días que duraron los Pilares. Por tanto, el total de detenidos es de 240 y las denuncias superan las 1.500.

La Jefatura de la Policía Local de Zaragoza estableció un importante operativo policial, en coordinación con la Policía Nacional, centrado en labores de prevención, pero también en el cumplimiento de la normativa propia en aras de la seguridad y de la buena convivencia de los vecinos. De este modo, se realizaron 3.486 pruebas de etilometrías y drogas, de las que 14 resultaron infracciones penales, siendo detenidos, y 112 administrativas. En todos estos casos se inmovilizó el vehículo.

En lo que respecta a infracciones de ordenanzas, se registraron 543, de las cuales 62 fueron por consumo de alcohol en la vía pública, 362 por actividades en la calle sin licencia, 95 por limpieza (la mayoría por miccionar en la vía pública), 17 por veladores y 7 por zonas verdes. Asimismo, hubo 343 decomisos por vender productos en la vía pública sin licencia. Los agentes de la Policía Local realizaron 60 mediciones de ruidos, de las que 16 fueron positivas; así como 54 infracciones por espectáculos públicos.

El concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha destacado que estos resultados demuestran que Zaragoza “sigue siendo una ciudad segura”, teniendo en cuenta que somos la cuarta ciudad de España con 4,6 millones de participantes en los diferentes actos programados, desde la Ofrenda de Flores a los diferentes conciertos.