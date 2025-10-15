Edificios enteros a la venta en Zaragoza: un bloque completo y habitado por 415.000 euros, la oportunidad 'perfecta' para especular

Comprarse un piso es una odisea para mucha gente, pero hay quienes más allá de poder permitirse adquirir una vivienda para vivir puede pensar en hacerse con un edificio entero con un objetivo claro: invertir y especular. En Zaragoza, según da cuenta un conocido portal inmobiliario, hay más de una veintena de propiedades que se venden así, al completo, algunas de las cuales superan los ocho dígitos en precio de venta.

Es el caso de un edificio de 12,5 millones de euros que se vende en el paseo Sagasta. No se dan más pistas sobre el inmueble del que se trata, pero son más de 7.000 metros cuadrados en la zona noble de la capital aragonesa, una oportunidad de oro para los que quieran aumentar su patrimonio siempre que, de inicio, sean ya millonarios. Más para los que más tienen.

4.000.000 euros en el paseo Sagasta

No es el único edificio que se vende en el paseo Sagasta, una de las avenidas más caras de la capital. Hay otro inmueble de siete plantas (1.800 metros cuadrados) que cuesta 4.000.000 euros. En el anuncio se informa de que se trata de un bloque de 1945 -no especifica de cuál se trata- y que el comprador puede optar entre rehabilitarlo integralmente, "conservando su esencia arquitectónica", algo que sería si se mira al pasado histórico de de Zaragoza, o demolerlo entero para "desarrollar una nueva promoción, ya que dispone de licencia de derribo en vigor".

Pero más allá de estos caramelos inmobiliairios, la mayoría de las ofertas de edificios enteros que se venden en Zaragoza son pequeños (y viejos) bloques situados en el Casco Histórico y otros barrios tradicionales de la ciudad que, al mismo tiempo, se dividen en dos grupos: los que contienen inquilinos y los que no. Lo que tienen en común es que se ofertan como "oportunidades de inversión" que dejan a elección del comprador la posibilidad de que los moradores se queden o no en sus hogares, sean cuales sean sus circunstancias.

Un ejemplo: en la calle Navas de Tolosa, en Delicias, se vende un edificio de tres plantas por 180.000 euros. Cuenta con tres viviendas, cada una con la friolera de 34 metros cuadrados. Una de ella está "alquilada con posibilidad de quedarse o de irse". "Venga a ver esta oportunidad de inversión y vea todas las posibilidades que puede tener el edificio tanto como alquiler tradicional cómo edificio turístico ya que esta en buena zona con diferentes servicios", dice el anuncio. Es el mercado, amigo, que dijo aquel.

Otro caso: en la calle Rufas, a la altura del número 4, se vende por 900.000 euros un edificio entero también con inquilinos y cuatro plantas de pisos. "Todos ellos alquilados y con gran demanda", informa el portal inmobiliario.

"Flujo de ingresos inmediato"

En el Casco Histórico, este tipo de inmuebles que se venden con inquilinos suelen encontrarse además en entornos degradados y en los que reside población vulnerable. En la plaza de San Agustín, por ejemplo, en la zona del Centro de Historias, uno de los barrios con una problemática social más compleja, se vende un edificio de cuatro apartamentos por 415.000 euros. Todos los pisos están "actualmente alquilados, lo que asegura un flujo de ingresos inmediato y sostenido desde el primer día".

Pero el anuncio va más allá. "¿Por qué es una inversión atractiva? Alta demanda de alquiler turístico y residencial joven en la zona más dinámica de Zaragoza. Rentabilidad asegurada gracias a los arrendamientos vigentes, con flujo de caja estabilizado. Diversificación de ingresos, al tratarse de diferentes tipologías de unidades. Plusvalía latente, con un precio competitivo respecto al mercado actual y excelentes perspectivas de revalorización del sector inmobiliario". Aquí revalorización podría cambiarse por encarecimiento.

Se trata, por tanto, de otro caso de especulación inmobiliaria que se exhibe sin pudor, un caso que podría acabar como el de los vecinos de dos bloques enteros en San José, situados en las calles Lorenzo Pardo y Amado Nervo. Un inversor se ha hecho con dos edificios en los que vivían decenas de personas de alquiler. Tras la compra los ha reformado con la intención de revalorizar las viviendas, subir los alquileres y recuperar la inversión realizada.

No obstante, también hay edificios que se venden vacíos, muchos de los cuales están en el Casco Histórico y contienen elementos que se deben conservar, como las fachadas. Otros llaman la atención por su localización, en calles que normalmente están llenas de gente y en las que parece difícil pensar que haya inmuebles huecos y sin gente dentro. Es el caso de una construcción en la calle Ossau, en el número 2, frente a la iglesia San Gil, encima de una de las esquinas más concurridas del Tubo de Zaragoza. Cuesta 1.100.000 euros y cuenta con siete viviendas y dos locales.