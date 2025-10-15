La Fundación Dominicana San Valero celebra 30 años de cooperación y formación técnico-profesional

La Fundación Dominicana San Valero (FUNDOSVA) ha celebrado su 30 aniversario, en un emotivo acto conmemorativo que ha congregado a autoridades, instituciones y representantes del Grupo San Valero de España, entidad que ha desarrollado tres décadas de cooperación educativa y desarrollo social en Santo Domingo. Es uno de los proyectos de cooperación al desarrollo más importantes impulsados desde Aragón, que ofrece bachilleratos técnicos, formación continua, carreras de nivel técnico superior y educación primaria y secundaria para adultos, una oferta académica que se ha visto reforzada por la reciente creación de la Universidad Dominicana San Valero (UNISVA).

La ceremonia se ha celebrado en el Centro Cultural de España en Santo Domingo y ha estado presidida por César Romero Tierno, director general del Grupo San Valero, junto a José René Frías Febrillet, director de FUNDOSVA y rector de UNISVA. Durante el evento se ha reconocido la labor de destacadas personalidades e instituciones que han sido fundamentales en la consolidación de FUNDOSVA en el país.

Entre los homenajeados figuran Lorea Arribalzaga Ceballos, embajadora de España en la República Dominicana; Luis Miguel de Camps García-Mella, ministro de Educación; Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT); Rafael Santos Badía, director general del INFOTEP; Francisco Ozoria Acosta, arzobispo de Santo Domingo y Francisco José Pérez Menéndez, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana.

También recibieron distinciones Manuel Alba Cano, coordinador general de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Santo Domingo; José Antonio Rodríguez Copello, presidente del Banco López de Haro; Franklyn Holguín Haché, exrector de la Universidad APEC y Domingo Legua, sacerdote de la Archidiócesis de Santo Domingo.

Las entregas estuvieron a cargo de directivos del Grupo San Valero, entre ellos Juan Carlos Sánchez Bielsa, vicepresidente del patronato; César Romero Tierno, director general; Antonio Solanas, secretario de actas; Nieves Zubález, directora del área internacional; José Luis Sampériz, vocal del patronato; Rosa Bartolomé Ramos, directora de Centro San Valero y Jorge Díez, gerente de la Universidad San Jorge.

Durante el acto, Antonio Solanas presentó el acuerdo oficial del patronato del grupo educativo San Valero que aprueba los reconocimientos por el 30 aniversario de FUNDOSVA. Asimismo, se proyectaron videos institucionales del Grupo San Valero, destacando su misión educativa y su compromiso internacional con la formación.

Las intervenciones especiales fueron realizadas por la embajadora de España, Lorea Arribalzaga Ceballos; por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García-Mella; y por el ministro del MESCYT, Franklin García Fermín, quienes resaltaron el impacto positivo de la cooperación entre ambos países en el ámbito educativo. El acto concluyó con las palabras del vicepresidente del Patronato del Grupo San Valero, Juan Carlos Sánchez Bielsa, que destacó la visión humanista y la vocación de servicio que han caracterizado la labor de FUNDOSVA durante tres décadas al servicio de la educación dominicana.

Entre los invitados destacó la presencia de Francisco De Oleo, viceministro de acreditación y certificación docente; José Cancél, viceministro administrativo y financiero del MESCYT; Martha Ors, directora ejecutiva de la Cámara Española de Comercio; y Abel Capellán, encargado del nivel técnico superior del MESCYT. La celebración culminó con una foto institucional y una recepción de honor, en un ambiente de fraternidad, gratitud y compromiso con la misión de seguir impulsando la educación y la formación profesional en la República Dominicana.