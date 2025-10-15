Un influencer de Zaragoza denuncia acoso e insultos homófobos en redes sociales: "Basta ya de permitir esto"

Las redes sociales son un mundo infinito donde los creadores de contenido se han especializado en dar a conocer productos, lugares o historias a sus seguidores a través de sus cuentas de Instagram o TikTok. La vida de estas personas, que ganan en mucho tiempo una tremenda popularidad, no es un camino de rosas ya que tienen que lidiar con los comentarios ofensivos del público. Los 'haters' aprovechan el anonimato de las redes sociales para lanzar insultos homófobos, xenófobos que en muchos casos quedan impunes ante la justicia.

El último en denunciar acoso a la Policía Nacional ha sido Álex Rosu, un influencer de Zaragoza especializado en publicar contenido que tiene una relación directa con Rumanía, el país de su familia. El joven ha publicado un vídeo en su canal de Instagram explicando lo que le ha sucedido durante las Fiestas del Pilar. "Stop acoso en redes. Basta ya de permitir que personas como estas nos hagan o intenten hacer sentir mal con comentarios negativos y despectivos", se puede leer en una publicación en la que ha recibido un grandísimo apoyo por parte de la gente de Instagram.

Álex Rosu no lleva mucho tiempo centrando toda su actividad en redes sociales donde comenzó explicando cosas que mucha gente desconoce de Rumanía. Cabe recordar que Zaragoza cuenta con muchísima población de origen rumano por lo que decidió mezclar las dos cosas para ir ganando aún más popularidad.

"Me he pensado mucho si subir este vídeo porque recibo este tipo de comentarios -ni una gota de testosterona, pierdes aceite- constantemente. Encima si les contestas te amenazan. Los creadores de contenido estamos muy expuestos a este tipo de personas que se refugian tras una pantalla y una vida muy aburrida", explica el propio influencer que decidió ir la semana pasada a la Policía Nacional para denunciar a un usuario que le amenazó.

"No permitáis que se salgan con la suya"

"Tengo 30 años y puedo gestionar de mejor manera, pero si es un chaval de 16 no sabe qué hacer. Os animo a todos a denunciar este tipo de comentarios a este tipo de personas y no permitáis nunca que se salgan con la suya", continúa su vido el joven de origen rumano que aparece en un primer plano con lágrimas en los ojos por estar cortando cebolla.

"No se merecen vuestras lágrimas, poned fin y denunciad los hechos ante la policía o las autoridades competentes. Nunca permitáis que nadie así os haga llorar porque estas personas no merecen la pena", concluye el influencer de Zaragoza acerca de algo habitual en redes sociales, el acoso y el odio detrás del anonimato.