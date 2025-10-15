Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Levadura Madre abre su primera panadería en Zaragoza: "Pan artesano y de calidad"

La marca de pan y pastelería artesanal continúa su expansión con una apertura estratégica que refuerza su presencia nacional, alcanzando ya diez zonas en toda España

Levaduramadre ha abierto sus puertas en Zaragoza

Levaduramadre ha abierto sus puertas en Zaragoza / EL PERIÓDICO

Levadura Madre, la firma de pan y pastelería artesanal, da un nuevo paso en su crecimiento con la apertura de su primera tienda en Zaragoza, marcando su llegada a la capital aragonesa. Esta inauguración supone un avance importante para la marca, que continúa acercando su propuesta de panadería de calidad a nuevas ciudades de todo el país.

El nuevo establecimiento está situado en Hernán Cortés 1, esquina Paseo de Pamplona 25, frente a la Puerta del Carmen, uno de los puntos más emblemáticos de Zaragoza. Esta ubicación privilegiada, en pleno centro urbano, refleja la filosofía de Levaduramadre de instalarse en zonas céntricas y transitadas, donde pueda estar cerca de su público y formar parte del día a día de la ciudad.

En este nuevo espacio, los clientes podrán encontrar la gama completa de panes, bollería y dulces artesanales elaborados a diario con masa madre e ingredientes naturales, respetando los procesos tradicionales que distinguen a la marca. Entre ellos destacan sus icónicas hogazas, símbolo de su obrador.

Zaragoza es un paso clave en nuestra expansión, porque nos permite llegar por primera vez a Aragón y seguir construyendo una red de tiendas que acerquen el pan artesano de calidad a más clientes en toda España”, destacan desde la marca.

Con esta apertura, Levadura Madre alcanza ya presencia en diez zonas del país y continúa consolidando su posición como una de las marcas líderes en panadería artesanal, manteniendo intactos los valores que la han convertido en un referente: tradición, calidad y cercanía.

