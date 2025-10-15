Levadura Madre abre su primera panadería en Zaragoza: "Pan artesano y de calidad"

Levadura Madre, la firma de pan y pastelería artesanal, da un nuevo paso en su crecimiento con la apertura de su primera tienda en Zaragoza, marcando su llegada a la capital aragonesa. Esta inauguración supone un avance importante para la marca, que continúa acercando su propuesta de panadería de calidad a nuevas ciudades de todo el país.

El nuevo establecimiento está situado en Hernán Cortés 1, esquina Paseo de Pamplona 25, frente a la Puerta del Carmen, uno de los puntos más emblemáticos de Zaragoza. Esta ubicación privilegiada, en pleno centro urbano, refleja la filosofía de Levaduramadre de instalarse en zonas céntricas y transitadas, donde pueda estar cerca de su público y formar parte del día a día de la ciudad.

En este nuevo espacio, los clientes podrán encontrar la gama completa de panes, bollería y dulces artesanales elaborados a diario con masa madre e ingredientes naturales, respetando los procesos tradicionales que distinguen a la marca. Entre ellos destacan sus icónicas hogazas, símbolo de su obrador.

“Zaragoza es un paso clave en nuestra expansión, porque nos permite llegar por primera vez a Aragón y seguir construyendo una red de tiendas que acerquen el pan artesano de calidad a más clientes en toda España”, destacan desde la marca.

Con esta apertura, Levadura Madre alcanza ya presencia en diez zonas del país y continúa consolidando su posición como una de las marcas líderes en panadería artesanal, manteniendo intactos los valores que la han convertido en un referente: tradición, calidad y cercanía.