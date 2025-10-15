Suben a 500 los nichos vandalizados en el Cementerio de Torrero: consulta aquí el listado completo

El Ayuntamiento de Zaragoza ha facilitado el listado completo de los nichos que han sido vandalizados en las últimas semanas en el Cementerio de Torrero. Fue hace ya algunos días cuando los trabajadores de las brigadas municipales repararon en que unos intrusos habían arrancado de algunas tumbas ornamentos y elementos metálicos, seguramente con el fin de venderlos después, lo que había causado desperfectos en algunos enterramientos.

El consistorio puso estos hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que comenzó una investigación, mientras que incrementó la presencia de la Policía Local en el recinto para evitar nuevas incursiones en un camposanto, no obstante, que es muy difícil de vigilar, puesto que su tamaño equivale a 22 veces la plaza del Pilar.

Consulta el listado completo

Este miércoles, el ayuntamiento ha informado de que "tras una minuciosa inspección de todo el camposanto", se ha podido elaborar un listado actualizado de todos los nichos afectados "de una u otra manera" por los actos vandálicos acontecidos en el último mes. En total, se han detectado 488 espacios o nichos afectados. Las áreas más perjudicadas por los vándalos son las manzanas 109, 111, 113 y 114.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de un comunicado, ha insistido en que condena estos actos vandálicos y aconseja a los propietarios afectados a que presenten sus denuncias individuales ante la Policía Nacional, que mantiene una investigación abierta tras la oportuna denuncia que ya presentó el consistorio.

Pinche aquí para consultar el listado completo de los nichos vandalizados en el Cementerio de Torrero.