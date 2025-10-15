Zaragoza busca reducir en un 20% la población expuesta a niveles de ruido peligrosos: estos son los principales focos

"La vida de la ciudad genera ruido, pero se tiene que buscar un equilibrio que garantice la convivencia y el bienestar". Con esta premisa, y buscando cumplir con las exigencias europeas, el Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando en un Plan de Acción del Ruido (PARZ) que busca reducir antes del 2029 en un 20% la población que se encuentra por encima de los objetivos de calidad de la Organización Mundial de la Salud, así como limitar el impacto del ocio nocturno y elaborar planes de preservación del silencio.

La concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudés, ha manifestado que se trabaja "de forma integral en la ciudad" para mejorar tanto la movilidad, como la calidad del aire, así como las afecciones relacionadas con el ruido. "La industria y la circulación de vehículos son los focos más importantes", señala.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha indicado que aprobará en su próxima reunión someter a exposición pública esta nueva hoja de ruta. El plan incluye tres documentos principales: su definición y estrategia; una guía técnica para la integración de la gestión del ruido en el planeamiento de la ciudad; y la declaración de las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) en el municipio de Zaragoza.

El proceso completará la actualización del Mapa Estratégico del Ruido (MER) para la aglomeración de Zaragoza, aprobada a finales de julio, es una herramienta esencial en la gestión de la contaminación acústica. En él se evalúa el ruido en diferentes lugares de la ciudad y se establecen los puntos de elevada contaminación sonora, donde se superan los objetivos de calidad acústica y el número de personas expuestas a nivel excesivo de ruido, que suelen coincidir con las vías de más tráfico. No obstante, la concejala ha indicado dado que esas herramientas cartográficas se realizaron con los datos disponibles más recientes (de 2022) ya se están preparando los pliegos para licitar un nuevo estudio que verá la luz en el año 2027 y que se ajustará mejor a la realidad actual de la ciudad.

En el plan que se está redactando en la actualidad, que ha contado con la asistencia de la empresa AAC Centro de Acústica Aplicada, se tratará de reducir el ruido ambiental urbano generado, en su gran mayoría por el tráfico. Esto supondrá colaborar con otras administraciones, debido a las competencias. Por la parte municipal, la concejala ha celebrado avances como la apuesta por autobuses y taxis eléctricos, así como por la mejora de los viales a través de las diferentes operaciones para renovar el asfalto, algo que evita el runrún de las rodaduras.

Zonas tranquilas residenciales

"Conviene recordar, no obstante, que el ayuntamiento es competente con el ruido debido al tráfico urbano, incluido el tranvía y parcialmente de los focos de ruido industrial, pero no lo es con respecto a las infraestructuras del transporte que están incluidas en el municipio, como carreteras, ferrocarriles o el aeropuerto, que corresponden a instancias provinciales, autonómicas o del Gobierno central, en función de cada tipo y categoría", han destacado.

Con la intención de evitar una excesiva fragmentación que dificulte el trabajo posterior, se han definido cinco zonas, una de las cuales abarca prácticamente toda la ciudad consolidada, en el interior de los límites de la Z-40.

Más allá de las afecciones por el tráfico y la industrial, la hoja de ruta hasta 2029 también busca definir las “zonas tranquilas residenciales” y espacios públicos a los que deberán asociarse planes de preservación. Igualmente evaluar los efectos de las acciones de mejora en los indicadores de salud y tratará de disponer de un plan de acción para reducir el impacto del ocio nocturno. Para esto se pretende contar con un sistema de información del ruido que mejore la evaluación y también "identificar, geolocalizar y clasificar" las quejas de la población por ruido o vibración.