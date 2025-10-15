La reforma del Coso y la plaza san Miguel de Zaragoza, a punto: así afectarán las obras al comercio y a los autobuses

Las máquinas llegarán a la plaza San Miguel de Zaragoza el próximo 20 de octubre. En mayo de 2026, este céntrico enclave de la capital aragonesa ya estará reformado integralmente y comenzará entonces la rehabilitación de una de las arterias más icónicas de la ciudad, el Coso, que deberá estar concluido a principios de 2027. El proyecto, uno de los más importantes de la legislatura de Natalia Chueca a nivel urbano, afronta así sus días decisivos antes de poner en marcha unas obras que provocarán afecciones tanto al comercio como a las obras, aunque la reducción de plazos presentada por Copha, del grupo MLN, permitirá distribuir dichas molestias entre ambas zonas.

De este modo, el próximo lunes comenzará la primera de las cuatro fases que el ayuntamiento ha definido, de la mano de la constructora, en una obra valorada en 7,2 millones de euros. Lo hará en el lateral este de la plaza San Miguel, el más cercano al barrio de La Magdalena, con una intervención que durará seis meses, hasta el próximo mes de abril. El punto más crítico para la plaza se presentará en febrero de 2026, cuando coincidirá el remate de esta fase 1 con la ejecución de la fase 2, que afectará a la zona oeste, la que se une con la calle San Miguel.

Las afecciones al comercio en la campaña navideña se concentrarán únicamente en los viales más cercanos a La Magdalena, y antes del verano la plaza estará renovada por completo. Mientras, la movilidad será uno de los puntos críticos, con hasta seis líneas afectadas en estas dos primeras fases: 29, 30, 38, 39, 40 y el N5. La 29 y la 39 girarán antes de llegar a la plaza y volverán a bajar por la calle Asalto, mientras que la 30, la 38, la 40 y la N5 se desviarán por paseo La Mina hacia Constitución.

Cabe matizar que la plaza San Miguel consta de varios espacios de carga, descarga y aparcamiento que deberán ser reubicados, como aseguraron desde el consistorio a los vecinos, "en las calles aledañas lo más cerca posible de la obra". Las zonas de carga y descarga se ampliarán tanto en horario como en zonas, llegando hasta el paseo La Mina y la calle Cadena. Los contenedores de basura también irán a las calles más cercanas y no habrá afecciones a las estaciones del BiZi.

El Coso

Una vez concluyan las intervenciones en la plaza San Miguel, las máquinas se trasladarán al Coso, que también se dividirá en dos fases. La primera, entre mayo y julio de 2026, servirá para intervenir entre la salida de Don Jaime y el tramo que va de San Vicente de Paúl al Coso Bajo, cortando el tráfico rodado. Esta precisión es importante, ya que esa adecuación de la salida de Don Jaime permitiría que las próximas Fiestas del Pilar, sobre todo su ofrenda floral, transcurriesen con normalidad.

La cuarta y última fase, de siete meses, se desarrollará entre el próximo verano y enero de 2027 y abarcará el grueso del Coso, entre Don Jaime y San Vicente de Paúl, provocando las mayores afecciones al tráfico de toda la obra. Así las cosas, los comercios de esta vía serán los que más sufran la próxima campaña navideña y también los Pilares 2026. Conscientes de ello, desde el ayuntamiento se habilitarán unas ayudas de hasta 400 euros mensuales y exenciones fiscales para los negocios que demuestren sus pérdidas.