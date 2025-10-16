Una afectada por los actos vandálicos en el cementerio de Torrero: “No puedo creer que haya gente tan mala”

Centenares de familias zaragozanas han descubierto con dolor los destrozos sufridos en las tumbas de sus seres queridos. Cruces arrancadas, marcos de fotos robados y lápidas fracturadas han dejado una herida profunda entre afectados y allegados. El habitual silencio que envuelve el cementerio de Torrero se ha alterado estos días con uno actos vandálicos sin precedentes. El resultado: demasiadas familias rotas. “No puedo creer que haya gente tan mala. De verdad, no lo entiendo porque no tiene explicación. No te puedes hacer a la idea de esta maldad. Es increíble”, apunta Flora Cabané, una de las afectadas.

Una llamada de su prima en la mañana de este jueves le ha dejado con el alma resquebrajada: “Me he enterado ahora. Mi prima ha venido esta mañana y se ha encontrado con la lápida vandalizada. Nos hemos llevado un disgusto enorme”, añade con la voz entrecortada.

Ver la tumba de su tía Carmen y de sus abuelos le duele. Como ella, muchos zaragozanos han acudido al cementerio con el corazón encogido y la impotencia reflejada en la mirada. “Mi tía, compró el nicho porque quería poner una Virgen del Carmen que ya no tenemos”, explica con emoción. Para los afectados, mucho más que la desaparición de las placas o las cruces, lo que más les duele es el robo del respeto y del recuerdo. “Y ahora va a llegar el Día de Todos los Santos. He hablado con mi prima y me ha comentado que va a ser imposible que esté arreglado. De verdad, es que no sé ni qué decir”, relata.

Para Flora, llueve sobre mojado. Esta vez ha sido más grave, pero recuerda que ya se han producido otros altercados en el cementerio: “Veo que también hay algo de abandono por parte del Ayuntamiento. Estamos pagando impuestos y ahora se debería notar. También tendría que hacer algo”.

Piden al Ayuntamiento que asuma los desperfectos

En este sentido, varias personas que han acudido a comprobar el estado de las lápidas de sus seres queridos han mostrado su total apoyo a las familias afectadas. “Te toque o no, esto te afecta aunque no hayas sufrido el acto vandálico en sí. Bueno, ya no es un acto de vandalismo, es una falta de respeto muy grave y el Ayuntamiento debería poner remedio”, comentan varias de las personas que se han encontrado en la zona.

“Ha pasado ya y no se puede hacer nada, así que debe ser el Ayuntamiento quien responda”, añade otra mujer antes de invitar a todos los zaragozanos que pagan por servicios específicos como el mantenimiento de nichos, columbarios y sepulturas a “devolver el recibo” si no hay respuesta por parte del consistorio.

El Ayuntamiento, que se va a personar, ha animado a los afectados a que denuncien. Sin embargo, la voz de la calle en el cementerio no se conforma: “Estamos hablando de un sitio público. ¿También tenemos que denunciar nosotros? Se supone que tiene que existir una vigilancia. Dejémonos de burocracias y vayamos al grano. La solución la tiene que dar el Ayuntamiento. La respuesta debería ser sencilla: “usted paga su tasa, pues no se preocupe, que entre todos vamos a pagar los desperfectos”.

"Todos vamos a terminar aquí"

Las imágenes de los mármoles rotos, las fotografías arrancadas y los adornos metálicos desaparecidos han causado consternación. Familiares y seres queridos acuden a hablarles, a dejarles flores y a sentirlos cerca. Sin embargo, todo eso se ha convertido en rabia. “Las personas que son capaces de hacer esto no tienen corazón ni sentimientos. Me siento mal por los afectados. Estuve hace 15 días porque era el aniversario de un fallecimiento y he pasado por varios nichos para quedarme tranquila”, relata Aurora Luz, quien no se quiere poner en la piel del medio millar de afectados: “No imagino cómo pueden estar”.

“Afectar, afecta igual aunque no sea tu familiar. En el momento en el que conoces que se ha producido este vandalismo te quedas inquieto. Qué ganas de hacer daño. En el cementerio solo están los restos de gente a la que añoras. Es un sitio en el que solo hay restos que quieres, que son tu familia. Todos vamos a terminar aquí, incluidos los vándalos que han hecho esto. No se entiende”, terminan José Luis y Teresa, no sin antes reincidir en la opinión popular: “Tiene que haber mucha más vigilancia. Pusieron más cámaras hace tiempo porque se venían produciendo robos, sobre todo a mujeres mayores, aunque lo que acabamos de vivir nunca se había visto. No tiene explicación".