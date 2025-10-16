Atades y Enate presentan la XIV edición del vino solidario de la amistad

Esta mañana, Atades y Enate han presentado la XIV Edición del Vino de la Amistad que cuenta con la colaboración de la artista aragonesa Eva Armisén, quien cede los derechos de reproducción de la obra que ilustra la etiqueta de la botella. Este año, la obra elegida se titula “Parte del paisaje”.

Durante la presentación, el presidente de ATADES, Antonio Rodríguez Cosme, ha destacado la importancia del fin solidario de esta acción ya que “el Vino de la Amistad es mucho más que un producto. Es un símbolo. Un brindis por la diversidad, por la igualdad de oportunidades, por una sociedad que se construye desde el respeto, la colaboración y el reconocimiento de cada persona”.

Por su parte, la responsable de comunicación de ENATE, Natalia Royo, ha destacado que “detrás de cada botella del Vino de la Amistad hay mucho más que vino: hay personas, ilusión, esfuerzo y un trabajo conjunto que refleja lo mejor de todos nosotros”. Y añade que “este vino representa lo que más nos gusta del vino: su capacidad para unir, para celebrar la vida y las personas".

La presentación del Vino de la Amistad también ha contado con el apoyo de la subdelegada del Gobierno en España en Zaragoza, Noelia Herrero; la directora general de Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar; así como la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, y el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo. Además, han asistido representantes institucionales, empresariales y sociales de Aragón, además de usuarios y profesionales de ATADES y sus centros especiales de empleo. El acto ha concluido con una cata del Vino de la Amistad de ATADES ofrecida por Bodega ENATE y a cargo del enólogo, Manuel Blasco.

Vendimia Vino de la Amistad

Los asistentes a la presentación han podido conocer la botella y degustar el vino de esta edición. Además, han disfrutado de un vídeo sobre la vendimia del Vino de la Amistad, realizada el pasado 10 de septiembre, con alumnos del Colegio de Educación Especial ATADES- San Martín de Porres, así como personas usuarias del Centro Ocupacional y Residencial Santo Ángel de ATADES, quienes compartieron jornada en los viñedos de ENATE en Salas Bajas en Huesca. Algunos de ellos también han asistido a la presentación del Vino de la Amistad.

El acto de hoy ha contado con la cata de productos aragoneses y se ha brindado con el Vino de la Amistad 2025.

Proyectos de inserción

Los beneficios que se obtengan con la venta del Vino de la Amistad 2025 se destinarán concretamente a los proyectos de inserción sociolaboral de ATADES y sus centros especiales de empleo. La presentación se ha celebrado en la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón).

Dónde adquirir el Vino de la Amistad

Las personas interesadas podrán adquirir el vino en las oficinas centrales de ATADES, ubicadas en la calle Octavio de Toledo, 2, y en el Espacio Garden, en Clara Campoamor, 25. Además, se pondrá a la venta en el rastrillo navideño solidario de ATADES, que se celebrará la última semana de noviembre, en plaza Aragón. Para más información, escribir a comunicacion@atades.org