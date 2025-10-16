Camino despejado para que el Portillo se convierta en el tercer parque más grande de Zaragoza

El semiabandonado triángulo del Portillo de Zaragoza ya tiene el camino despejado para comenzar con su transformación y convertirse así en el tercer parque más grande de la capital aragonesa, solo superado por el Parque Grande José Antonio Labordeta y por el Parque del Agua Luis Buñuel. En ese sentido, la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad ya ha elevado las dos propuestas de adjudicación referidas a los dos contratos de obra: uno menor, el de dirección y coordinación de los trabajos, y el más relevante, el de ejecución.

Empezando por el de mayor entidad, como ya informó este diario a principios de octubre, la UTE (unión temporal de empresas) formada por Acciona y el grupo aragonés MLN urbanizará el Portillo por 31,7 millones de euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 8% respecto al precio base de licitación, que era de 34,4 millones. En cualquier caso, este ahorro económico no ha sido el factor decisivo, ya que había hasta cinco propuestas (de las ocho totales) que ofrecían ejecutar las obras por un coste menor, algunas incluso del 16%, el doble.

Fue la oferta técnica, valorada por los técnicos de ZAV con una puntuación cercana al máximo posible, la que le permitió a Acciona y MLN hacerse con este gran contrato. La UTE se ha comprometido a acabar los trabajos en 13 meses, uno menos de lo previsto inicialmente, y deja abierta la posbilidad a realizar algunos trabajos nocturnos. La previsión es empezar el próximo 1 de diciembre, aunque para ello las constructoras deberán obtener todas las licencias y permisos urbanísticos pertinentes, y la conclusión está fechada para principios de 2027.

Por otra parte, ZAV (entidad pública participada por el Ayuntamiento de Zaragoza, la DGA y el Ministerio de Transportes a través de Renfe y Adif) también ha decidido adjudicar la dirección facultativa y la coordinación de la seguridad y la salud de los trabajos a la UTE compuesta por Sers y Satel, las mismas empresas que diseñaron el proyecto de urbanización. De hecho, ese ha sido uno de los factores que le han permitido a la UTE confirmar esta adjudicación, ya que pese a ser las únicas candidatas su oferta se puso en duda.

¿El motivo? Una posible baja temeraria en el precio ofertado. Y es que Sers-Satel presentó una propuesta por 457.380 euros, un 25% menor a los 504.000 euros de base, cuando la reducción máxima era del 20%. Esto llevo a los técnicos de ZAV a solicitarles más documentación para, en definitiva, justificar el coste. Y, tras hacer las pertinentes verificaciones, la sociedad ha determinado que la oferta se ajusta a los parámetros legales y ha elevado la propuesta de adjudicación. Por lo tanto, el coste total del proyecto del Portillo será cercano a los 32,5 millones.

El futuro parque

Todas estas actuaciones van a permitir desbloquear un proyecto que llevaba dos décadas estancado. El principal resultado estético va a ser la transformación de 110.000 metros cuadrados de un área que suma 14 hectáreas. De esas 11, siete serán para el futuro parque y los trabajos incluirán la demolición de la sede de Correos, cuyo último día hábil será el próximo 31 de octubre.

En imágenes | Así quedará el Portillo tras la reforma / AYUTNAMIENTO DE ZARAGOZA

Además, el entorno cuenta con dos pastillas más para equipamientos municipales, a las que todavía se les busca uso. En una de ellas se proyectó el WiZink Center, prometido por el entonces alcalde Jorge Azcón y descartado este año, por diversos motivos (uno de ellos, el aforo), por la alcaldesa Natalia Chueca. Además, existe otra pastilla residencial para 220 pisos de lujo y que saldrá a la venta este año, cuando entren las máquinas al Portillo, por unos 30 millones. Y todavía resta por decidir qué hacer con la vieja estación de cercanías, que Adif quiere demoler y que las instituciones (consistorio y DGA) no descartan quedarse para darle otro uso.

Pero la transformación que supondrá la reurbanización del triángulo del Portillo no afectará solo a la escena urbana de la ciudad, que cerrará la cicatriz que separaba Delicias del centro y dotará de zonas verdes a un populoso barrio que está falto de ellos. Estas obras también servirán para redefinir el tráfico zaragozano, ya que las reformas integrales de Escrivá de Balaguer y, sobre todo, Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro (que pasará a ser una gran avenida) permitirá absorber 8.500 vehículos diarios que, de ese modo, dejarán de pasar por el eje María Agustín-Pamplona-Constitución, uno de los más saturados de la ciudad.

De hecho, en la propia redacción del proyecto ya se especifica que algunas actuaciones servirán para allanar la futura movilidad de Zaragoza. Por ejemplo, el carril bici de Escoriaza y Fabro, que dará sentido a una zona que, en el futuro, espera conectarse con la nueva red ciclable que se proyectará en las reformas de paseo María Agustín, Pamplona y Constitución, previstas para los próximos años.