El campamento de personas sin techo del Parque Bruil: de hogar improvisado a dormitorio permanente

El Parque Bruil de Zaragoza sigue siendo el hogar de decenas de personas que, cada noche, duermen al raso en un campamento improvisado que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en permanente. A pesar de que hace semanas que el ayuntamiento y la Delegación del Gobierno trabajan de la mano para intentar solucionar la situación, en la actualidad sigue habiendo colchones que sirven de hogar de migrantes que no tienen otra alternativa que dormir en la calle.

Una cosa que sí ha cambiado en las últimas semanas es la presencia de migrantes malienses con derecho a protección internacional. Según indican fuentes de la Delegación del Gobierno, en estos momentos no existen personas durmiendo en el parque que se ajusten a este perfil, que deben ser atendidos por los recursos que dependen de la gestión del Gobierno de España. No obstante, apuntan estas mismas fuentes, esa es la fotografía fija del día de hoy. Mañana mismo podría cambiar si llegaran nuevas personas hasta la ciudad procedentes de otras partes de España en busca de asilo.

Desde la Delegación del Gobierno explican que, en las últimas semanas, entidades como Accem han hecho un trabajo "ingente y silencioso" para tratar de localizar a estas personas que, a pesar de dormir en la calle, tienen derecho a ser atendidas por el Gobierno de España al proceder de Mali, un país en conflicto cuyos migrantes pueden acogerse a la protección internacional.

Procesos de integración

Así, en los últimos meses, explica la Delegación del Gobierno, se han hecho 85 filiaciones de personas migrantes a las que se les han tomado los datos para indagar en su situación personal. También se han entregado 42 citas en Extranjería -un trámite necesario para iniciar los procesos de inclusión- y 30 malienses han sido reubicados en centros de acogida. Muchos de ellos, además, están ya trabajando y están teniendo "un proceso de integración espectacular".

Por su parte, desde el área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza llevan semanas y meses trabajando para intentar aumentar los recursos disponibles para personas sin hogar. Debido al incremento de los flujos migratorios está aumentando en la ciudad el número de personas que, cada noche, duermen al raso, lo que ha saturado los equipamientos de los que dispone el consistorio en un momento, además, en el que el Albergue está en obras.

Los trabajos de estas instalaciones se terminarán en las próximas semanas, pero no se espera que estén listos antes de que llegue el frío, por lo que desde el ayuntamiento trabajan en varias alternativas. En noviembre, por ejemplo, prevén habilitar hasta 20 plazas para jóvenes migrantes sin hogar.

Sin embargo, a pesar de todo, la imagen en el Parque Bruil sigue siendo la misma: un campamento que cada vez es menos improvisado.