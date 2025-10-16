¿Qué debes hacer si has sufrido un acto vandálico en el cementerio de Torrero?

Los afectados por los actos vandálicos ocurridos en el zaragozano cementerio de Torrero deben interponer la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional. Este es el primer paso para intentar recuperar las piezas sustraídas de las lápidas de sus seres queridos y que todo el peso de la ley pueda recaer sobre los delincuentes. Para facilitar el trámite, una vez confirmados los desperfectos, el ayuntamiento ha recordado que dispone en el cementerio unas instalaciones para atender a todos los afectados. Ahí mismo es posible interponer la pertinente denuncia, sin tener que abandonar el recinto ni desplazarse a una comisaria. De esta manera, consistorio y policía tratan de facilitar los trámites a los ciudadanos.

El ayuntamiento ha insistido en que la prioridad ahora es acompañar a las familias, facilitar las denuncias y colaborar con la investigación policial para dar con los responsables de unos hechos que han causado profunda indignación y dolor entre los zaragozanos.

El punto de recogida de denuncias se encuentra en la portería ubicada en la zona más antigua del cementerio (Av. América s/n, junto a la Z-30). Una vez dentro del recinto, los afectados pueden preguntar en los puntos de información si tienen dudas sobre su localización. “Entiendo que la mayor parte de las familias va a denunciar. Nosotros, como ayuntamiento, y como responsables del equipamiento, llamamos a que por favor todos los ciudadanos afectados denuncien”, ha explicado Víctor Serrano, consejero municipal de Urbanismo, quien ha mostrado su apoyo y sensibilización con los afectados.

Precisamente por eso, por ahorrar tiempo y facilitar los trámites, el ayuntamiento recuerda que existe ese lugar en el cementerio. Automáticamente se procesarán las denuncias para ayudar también a los cuerpos de seguridad a unificar los procesos. “Sabemos que el tiempo de todos es valioso, pero creo que es importante que denuncien porque evidentemente una vez que se coja a los autores, que estoy convencido de que va a ocurrir, cuantas más denuncias se hayan cursado, muchísimo mejor”, ha añadido Serrano.

Los daños no están cubiertos

Es importante resaltar que los daños sufridos por estos actos vandálicos en el cementerio no están cubiertos por ningún seguro convencional, salvo que hayan sido contratados de manera excepcional, como ha explicado a El Periódico de Aragón un profesional del ramo. Los seguros de vivienda, de decesos o las pólizas privadas habituales no hacen frente a este tipo de pérdidas. Ni es algo habitual, ni tiene constancia de que pueda haber algún seguro que se haga cargo dado su carácter extraordinario. En este sentido, los afectados, lamentablemente, poco pueden hacer dado que no es una situación que se pueda prever.

Las instalaciones del cementerio tampoco cuentan con un seguro que cubra estos desperfectos, dado que es el ayuntamiento la entidad responsable. El complejo funerario se ocupa de la organización y mantenimiento interior, mientras que la responsabilidad de la seguridad fuera de los servicios funerarios recae en el consistorio. Solo en casos puntuales, como el daño de una lápida durante un entierro, la administración municipal asume los costes.

Sin patrón y más vigilancia

Los actos vandálicos no responden a ningún patrón específico en daños ni en nichos afectados. En los robos de las piezas ornamentales en los 488 nichos que se ha sustraído, como ha detallado Víctor Serrano, “hay un poco de todo”.

Además, ha comentado que se ha procedido a reforzar la seguridad en el cementerio, del que ha señalado que es un equipamiento que, por su extensión y por sus características, los refuerzos de la seguridad ante estos hechos son más que exigibles, porque es cierto que no es sencillo: “Es el equipamiento más extenso que hay en la ciudad y de noche es un lugar en el que es fácil poder esconderse. Por eso, hemos entendido que era especialmente importante reforzar la seguridad".