El Gobierno de Chueca firma la sentencia de muerte de siete Zonas Jóvenes y pone fecha a su cierre definitivo

El anunciado fin de siete Zonas Jóvenes de Zaragoza ha llegado. El Gobierno de Natalia Chueca ha firmado este jueves la carta de defunción de siete de estos espacios en los barrios de la ciudad. El equipo del PP ha decretado así la clausura de hasta siete equipamientos municipales a pesar de las protestas en las calles, de la llamada al entendimiento que hicieron los propios usuarios y del zasca de Paula Ortiz a la alcaldesa el día del pregón. Y todo sin haberse reunido con los representantes de Sos Zonas Jóvenes, que el pasado 25 de septiembre le solicitaron mantener un encuentro.

Ese encuentro nunca llegó y desde el Gobierno municipal se han escudado siempre en el argumento de que la polémica por el cierre de siete Zonas Jóvenes en la ciudad estaba alimentado por los trabajadores que veían amenazados sus puestos de trabajo, como si eso no fuera motivo de queja. "Les entendemos, pero el ayuntamiento debe velar por la eficacia en la gestión de los recursos públicos", se justificaban las responsables del Gobierno municipal ante las quejas de los trabajadores, que han llegado a los plenos y las comisiones.

Pero más allá del conflicto laboral abierto y cuyo origen está en el cambio de condiciones impuestas por el consistorio en los pliegos de gestión de las Zonas Jóvenes Escolares y en el cierre de siete Zonas Jóvenes de Barrio, el colectivo SOS Zonas Jóvenes, conformado enteramente por usuarios de estos equipamientos, ha sido ninguneado por el Gobierno municipal, amparándose en que las cifras de usos de estos espacios no eran suficientes como para mantenerlos abiertos. "Creemos que ha llegado el momento. Queremos poder conversar con Natalia Chueca educadamente para ver si podemos poner nuestras ideas en común, conversar y alcanzar un consenso", pedía una portavoz de este colectivo en septiembre. ¿La respuesta? El decreto que pone fecha a la clausura de estos espacios.

La fecha de cierre

Así, según lo acordado en la sesión del Gobierno de Zaragoza de este jueves, será el próximo 3 de noviembre cuando cierren las Zonas Jóvenes de Parque Goya, Arrabal, La Jota, Santa Isabel, Casablanca y Miralbueno. A estos cierres se suman los del espacio de Valdefierro, que se clausuró preventivamente por parte de la empresa concesionaria a principios de octubre, y la del Oliver, que se ejecutó hace ya más de un año para reconvertir El Túnel en un "centro de arte para jóvenes".

El decreto aprobado por el Gobierno este jueves ha tenido ya sus primeras reacciones. "El equipo de Natalia Chueca acaba de consumar esa barbaridad que es el cierre de siete Zonas Jóvenes que se suman a la que ya se cerró hace más de un año en el barrio de Oliver. La alcaldesa no ha escuchado a los vecinos y vecinas y a los jóvenes y profesionales que durante todo este tiempo han estado diciéndole que esto era un auténtico sinsentido", ha lamentado el concejal de Zaragoza en Común Suso Domínguez.