La gran transformación de la plaza del Pilar (III): La creación de un núcleo útil y vivo

Entre 1989 y 1991 la plaza del Pilar sufrió su última gran transformación con una gran dotación presupuestaria que dirigió el arquitecto Ricardo Usón. Fue una de las operaciones de diseño urbano más emblemáticas de la época, en la que, entre otras actuaciones relevantes, se eliminó el tráfico rodado y se duplicó la superficie peatonal alcanzando los 32.500 m2. El proyecto afectó a la zona delimitada por la calle Don Jaime I y la iglesia de San Juan de los Panetes. Se ponía fin así al concepto de avenida que tuvo a principios del siglo XX acercándolo más al de plaza para uso y disfrute de todos los ciudadanos.

A lo largo del tiempo, la plaza había ido acumulando problemas como la invasión del tráfico rodado y el aparcamiento de vehículos. Además, se había desintegrado la imagen de conjunto con la superposición de ideas y elementos arquitectónicos inconexos o inacabados que afectaban negativamente la percepción de la Basílica y del resto de monumentos del entorno. Era necesario la creación de un espacio más ordenado y coherente, integrando la herencia histórica con las necesidades de una ciudad del presente.

Obras en la Plaza del Pilar / EL PERIÓDICO

Dos estructuras de agua

El cierre oriental de la plaza se materializó a través de la reestructuración del Monumento a Goya; las piezas escultóricas se trasladaron en conjunto hacia el sur para permitir una mejor visualización de La Lonja. El conjunto escultórico de Goya se integró en una fuente de amplia superficie donde el agua se desplaza sobre placas blancas de gran tamaño y poca altura, en la que solo la estatua de Goya destaca por su elevación.

El cierre occidental de la plaza lo constituía el Altar Patrio, originariamente denominado Monumento a los Héroes y Mártires de Nuestra Gloriosa Cruzada, que fue desmontado y llevado, su parte central, al cementerio de Torrero. En su lugar, el arquitecto Ricardo Usón ideó una arquitectura de agua, la Fuente de la Hispanidad, que en la actualidad es uno de los elementos más admirados de la plaza por los millones de personas que la visitan al año. En palabras del propio arquitecto se optó por un plano inclinado como forma sencilla que pudiera contener el significado deseado en el proyecto y provocar, a su vez, una fuga visual controlada, despejando la tensión originada por la Torre de San Juan de los Panetes.

La Plaza del Pilar en obras / EL PERIÓDICO

Así, la Fuente de la Hispanidad es un gran plano inclinado por el que resbala agua que va a caer a un estanque hundido bajo el nivel de la bandeja de la plaza. Este plano inclinado se ve interrumpido por unas grietas incisas que, junto a las líneas marcadas en el pavimento y otro estanque que se prolonga, hacia la parte oriental, conforman la silueta de Centro y Sudamérica. La Fuente de la Hispanidad se completa con tres bloques prismáticos de diferentes dimensiones de hormigón revestidos de mármol blanco, que evocan las dos calaveras y la nao en las que embarcó Cristóbal Colón, y con un globo terráqueo de hormigón en el que aparecen en relieve los otros cuatro continentes, obra encargada por el arquitecto a Francisco Rallo Lahoz, autor también de la remodelación de las antiguas dos pequeñas fuentes que se encontraban en la zona central de la Plaza del Pilar frente a la fachada sur del templo. Rallo Lahoz planteó dos grupos de niños con peces, realizados en bronce, y mantuvo los antiguos basamentos de granito donde colocó los grupos de esculturas tal y como los conocemos hoy.

Con la Fuente de la Hispanidad y el cambio en el Monumento de Goya, la plaza queda “cerrada” por ambos extremos con arquitecturas de agua.

Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta en la reforma de la plaza fue la iluminación, un importante elemento que tradicionalmente se había descuidado. Se diseñó un sistema de iluminación con 16 torres de luz para resaltar la arquitectura monumental de la plaza, un elemento clave para la reorganización del espacio peatonal y para realzar los edificios monumentales de la plaza. Próximamente, el Ayuntamiento de Zaragoza acometerá la renovación de las torres de iluminación y el alumbrado general con tecnología más eficiente.

El adiós del Cubo

En la reforma de 1991, para darle solución al apéndice creado frente al Gobierno de Aragón por la inconclusa prolongación del paseo de la Independencia, se instalaron tres elementos de cierre, el acceso a los aparcamientos subterráneo, una zona destinada a teléfonos públicos y paneles de información, y el Cubo, una estructura que albergó la Oficina de Información Turística hasta 2023, y que recientemente ha sido desmontada dentro de las actuaciones de remodelación en la plaza que se están llevando en la actualidad.

En 1995 se incorporó a la plaza el Museo del Foro romano de Caesaraugusta junto a la Seo, del arquitecto José Manuel Pérez Latorre, en el mismo emplazamiento en el que está la excavación arqueológica que se descubrió durante las obras de construcción del apartamento subterráneo.

En imágenes | Adiós al Cubo de Turismo de la plaza del Pilar de Zaragoza / Jaime Galindo

En el pavimento de la plaza se utilizó granito gris de La Cabrera, rojo de Finlandia o negro de Suráfrica y mármoles como el arabescato italiano, rosa portugués, rojo alicante o travertino romano y verde Ivory. Algunas cifras que dejan la gran remodelación de la plaza del Pilar son los 75.000 kg. de acero inoxidable y 2.600 m2 de bronce. Además, se instalaron 1.100 metros de tubería de fundición y 201 metros de tubería de saneamiento, así como 26.500 metros de conducción e PVC por el que discurren las líneas telefónicas, eléctricas y de magafonía.

Tras la remodelación, la plaza del Pilar se convirtió en la plaza peatonal más grande de la Unión Europea.