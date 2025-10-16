Heredar una segunda vivienda saldrá más barato: PP y Vox bajan la plusvalía en Zaragoza y acercan posturas para los presupuestos municipales

Heredar una segunda vivienda, un garaje o un trastero saldrá más barato en Zaragoza a partir de 2026. Ese es el nuevo acuerdo en política fiscal que han alcanzado PP y Vox en el consistorio, un entendimiento que permite a ambas formaciones acercar posturas de cara a los próximos presupuestos municipales. En concreto, las bonificaciones a la plusvalía (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) se ampliarán al 95% en los supuestos antes mencionados, donde antes estaban al 65%, siempre que los inmuebles tengan un valor catastral inferior a 200.000 euros. La vivienda habitual seguirá al 95% y el resto de inmuebles que no sean pisos, garajes o trasteros ascienden del 50% de bonificación al 65%.

Este impuesto, eso sí, abarca más casos que el de donaciones y sucesiones. De hecho, la medida se extiende, además de a las herencias, a los pactos sucesorios de presentes, una figura similar a las donaciones y recogida en el Derecho foral aragonés que tiene la salvedad de que no es rebocable. Aplicar estas nuevas proposiciones normativas, que deberán ser debatidas y aprobadas en el pleno (lo cual será un trámite al contar con el apoyo de PP y Vox), supondrá una merma de ingresos de entre 1,1 y 1,4 millones al año para las arcas municipales, ya que hay que tener en cuenta que se trata de un impuesto variable por su propia naturaleza.

La forma de anunciar este acuerdo también ha sido significativa y esconde detrás una fuerte carga simbólica. Primero, por realizarse de forma conjunta como Gobierno, no como grupo municipal popular, y Vox. La presentación ha corrido a cargo del concejal de Presidencia, el teniente de alcalde Ángel Lorén, y Eva Torres, concejala de la formación ultraderechista. En un tono distendido y cordial, Torres ha reivindicado que "todas las bajadas de impuestos que se han hecho en Zaragoza llevan el sello de Vox", algo a lo que Lorén ha apostillado que también tienen marcado el del PP "al lado".

En cualquier caso, el concejal popular ha subrayado que la plusvalía ha pasado de suponer 75 millones para los zaragozanos en 2016 a recaudarse ahora unos 30 millones. Lorén ha aprovechado también para cargar contra el "infierno fiscal de Sánchez", terminología que además no es nueva en el PP y que de hecho fue usada en su día para criticar las políticas autonómicas de Javier Lambán. "Hemos sacado adelante los presupuestos más sociales e inversores de la historia, sin afectar a los impuestos de los ciudadanos", ha reseñado el popular.

Negociación presupuestaria

Preguntados ambos portavoces por si este acuerdo allana el camino a los presupuestos municipales de 2026, ahora en negociación, la respuesta no ha sido categórica pero sí deja entrever que la sintonía es buena. Al menos, en el momento actual. "Hemos llegado a un acuerdo en la parte de ingresos, que ya es importante, y nos falta seguir negocian la otra parte (el gasto público). Lo haremos con mucha responsabilidad y buen espíritu", ha matizado Eva Torres.

Asimismo, tanto Lorén como Torres han querido separar la actualidad municipal de la autonómica, donde los presupuestos están en el aire y la sombra del adelanto electoral comienza a acechar en el Pignatelli. En este caso, el popular ha aseverado que su "prioridad" son los zaragozanos, por encima de "soluciones partidistas", punto en el que también ha querido distanciarse del Gobierno central, aunque sin referencias a las Cortes de Aragón.

Desde Vox, la predisposición también es buena. "Hay que tener en cuenta que son instituciones muy diferentes. Las prioridades con las que trabajamos aquí son diferentes a las del parlamento autonómico. El ayuntamiento es muchísimo más próximo al ciudadano y las cuestiones ideológicas son algo menores", ha esgrimido Torres, si bien esas cuestiones ideológicas sí se han dejado notar en los dos presupuestos anteriores, con partidas a actos "por la vida", como el del padre Guilherme en las Fiestas del Pilar, o cambios en la denominación de los Puntos Violeta.

Sea como fuere, ahora ambas partes afrontan el último trimestre del año, ya pasados los Pilares, con el objetivo de que las conversaciones lleguen a buen puerto y poder sacar adelante las cuentas municipales de 2026. La propia alcaldesa, Natalia Chueca, incidió en una entrevista con este diario el pasado domingo en que hasta ahora "Vox siempre ha sido responsable", aunque reconoció que lo externo puede influir y que desde el PP también van a marcar sus "líneas rojas". "Veremos si a Vox le permiten que los presupuestos municipales lleguen a buen puerto o no", concluyó al respecto Chueca.