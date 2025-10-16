Leiva actuará en el Ibercaja Estadio para celebrar los 20 años de Aragón TV

Aragón TV celebrará su 20 aniversario y hoy da a conocer uno de los actos estrella de su programación especial. Será el concierto que el propio Leiva ha confirmado para el 27 de junio en el Ibercaja Estadio de Zaragoza. De este modo, se convierte en una de las citas destacadas que la televisión aragonesa impulsará a lo largo del próximo año para conmemorar sus dos décadas de vida.

El anuncio llega tras el cartel de “todo vendido” que el artista colgó el pasado 12 de octubre en el Pabellón Príncipe Felipe, coincidiendo con el día grande de las Fiestas del Pilar. En ese concierto, Leiva ya adelantó su intención de regresar a la capital aragonesa en una de las pocas actuaciones que prevé ofrecer en 2026. Aragón TV confirma ahora la fecha y su participación como patrocinadora oficial, reforzando su vínculo con la música.

Con una trayectoria sólida y un gran talento como compositor, Leiva atraviesa un momento de plena madurez. Llega con un repertorio que conecta, una banda musical en plena forma, una producción que une el pulso del rock con la claridad del pop y una puesta en escena muy cuidada. Sus directos, avalados por crítica y público, se han convertido en un gran formato capaz de reunir a varias generaciones.

Por su parte, Aragón TV desvela el primero de los actos y programas especiales que tiene preparados para sorprender a sus espectadores durante todo 2026 y seguir siendo referente informativo y de entretenimiento en la Comunidad. La cadena pública aragonesa acaba de firmar el mejor dato de unas fiestas del Pilar de toda su historia con un 20% de media de audiencia y firmó el mejor mes de septiembre hace solo 2 semanas con un 11,7% de share.