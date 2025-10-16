Una mítica tienda de trajes y vestidos de comunión de Zaragoza se transforma en una pastelería

El comercio es una pieza esencial del paisaje urbano y Zaragoza no es ajena a su transformación. En las últimas décadas, la ciudad ha visto cómo las tiendas tradicionales cedían paso a nuevos negocios adaptados a los cambios sociales, el auge del comercio electrónico y los nuevos hábitos de consumo. Hoy en día, las calles de la capital aragonesa viven un auténtico boom de locales orientados a los servicios como restaurantes, cafeterías o tiendas de móviles, en importantes calles comerciales del centro de la ciudad, como la calle Alfonso o Don Jaime I, y también en los barrios.

Un claro ejemplo de esta evolución lo encontramos en la avenida Goya, eje comercial de referencia que ha sido hogar de comercios históricos durante décadas. En ella, el cierre de la emblemática tienda Modas Marilén, dedicada durante más de medio siglo a la moda infantil y de ceremonia, dará paso muy pronto a una nueva cafetería-pastelería Bakery. Fundada por Elena Alonso, Marilén vistió a generaciones de niños y niñas zaragozanos para comuniones, bautizos y bodas, convirtiéndose en un referente en todo Aragón hasta su cierre en 2021 por jubilación de su propietaria.

Ubicada en la esquina de avenida Goya con Antonio María Claret, la tienda forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. El gran escaparate de su chaflán y su interior, con la característica escalera de caracol, eran inconfundibles para quienes paseaban por la zona. Curiosamente, justo enfrente, otra emblemática tienda de electrónica, donde se vendían relojes, radios y pilas, también se ha reconvertido este mismo año en un negocio de telefonía, reflejando el cambio generacional que atraviesa el comercio local.

Reforma integral

Durante este verano, el antiguo local de Modas Marilén se ha sometido a una reforma integral que ha transformado su imagen por completo. Las antiguas cerámicas azules de la fachada y las puertas transparentes con pomos de cristal rojo templado --muy características de los años 50--, han desaparecido. También se ha retirado la emblemática escalera de caracol y se ha modificado el acceso al establecimiento. Ahora, la entrada principal se sitúa en el chaflán, con una puerta más amplia y moderna, en línea con la estética de otros locales de la marca.

La nueva entrada al loca, mucho más amplia y moderna, se sitúa en el emblemático chaflán. / EL PERIÓDICO

La nueva vida de Modas Marilén

El local reabrirá como un establecimiento de la cadena Bakery, una pastelería creativa y en plena expansión en Zaragoza, donde ya cuenta con siete establecimientos repartidos por toda la ciudad: en la calle Mariano Supervía, Jerónimo Zurita, Juan Pablo Bonet, Juan Carlos I (Centro Comercial Aragonia), Val-Carreres y Madre Vedruna.

La nueva tienda ofrecerá pan, palmeras, panettones, bollería y pastelería artesanal, elaborados sin grasas trans y bajo el lema #bakerylove, esencia de la marca. Aunque la reforma está prácticamente terminada, todavía no se ha anunciado la fecha exacta de apertura.