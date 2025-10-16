La panadería más familiar de Calanda llega al centro de Zaragoza con las mejores pastas artesanales de antaño

La historia de un negocio familiar que comenzó con sus bisabuelos en 1923, quienes trabajaban en el molino haciendo harina, seguirá en Zaragoza. "Mi bisabuelo era molinero a las afueras del pueblo, hacía harina, después decidieron comprar el local y montar la panadería en el pueblo". Relata María Victoria, una de las hermanas que lleva este negocio que ha pasado de generación en generación. "Al principio fue para seguir la tradición, luego se convirtió en mi día a día".

Pan&art Calanda (panaderos artesanales), que tiene ya dos locales en Teruel, uno ubicado en su pueblo natal, Calanda, y otro en Alcorisa y ahora llega a Zaragoza con una propuesta que a muchos los transportará a su infancia: pastas artesanales de antaño, aquellas que se hacían en los años 70.

Pastas de toda la vida en el centro de Zaragoza

Ubicado en Paseo las Damas, número 7, Pan&Art llega para endulzarnos las mañanas o las tardes con sus pastas de antaño, recetas tradicionales, de pueblo, de las que conocemos de "toda la vida", con esa masa, que ahora traen a Zaragoza, que tiene su esencia y es como las que hacían sus predecesores.

"Hemos decidido centrarnos más en las pastas y ampliar la zona". Cuenta María Victoria por qué han decidido subir a Zaragoza, y es que, en la capital aragonesa conocemos muchos sitios donde encontrar un croissant, pero son pocos los que aún tienen pastas más tradicionales de "toda la vida".

Pan&art coge el relevo del local de Empanadas Argentinas, que cerró hace ya un tiempo / RUBÉN RUIZ

Su producto estrella es el brazo y también las tortas de alma, pero además de esto podremos encontarnos con almendrados, hojaldres (co variedad de frutas), bollería antigua como tortas de manzana o tortas de nuez, meregues, roscones y sobre todo muchas pastas. Esto no es lo único, también tendrán la opción de panadería, aunque la especialidad de su tienda, y tal y como pone en la fachada, que aún se encuentra cerrada cara al público serán las "pastas de anataño".

El día exacto de su apertura y cuando podremos disfrutar de ellas aún no se conoce pero esperan estar listos y poder atender a sus clientes para comienzos de noviembre.