Qué es la plusvalía municipal y cuánto recauda Zaragoza por este impuesto cada año

La plusvalía municipal ha vuelto este jueves al debate político en Zaragoza. El Gobierno municipal del PP y su socio preferente, Vox, han anunciado un acuerdo para modificar la ordenanza fiscal número 9, la que regula esta tasa, conocida formalmente como el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Se trata de uno de los impuestos directos más importantes para las entidades locales, con una recaudación millonaria.

En concreto, esta tasa grava la diferencia del valor de un terreno urbano desde que una persona lo ha comprado hasta que lo transmite, algo que puede hacer en distintas formas: venta, donación, herencia... El acuerdo firmado entre PP y Vox, que tiene importancia al producirse en plena negociación presupuestaria, contempla ampliar las bonificaciones en ese último caso, el de las herencias, desde el 65% actual hasta el 95% cuando se trate de segundas viviendas, garajes y trasteros.

Ese porcentaje ya se aplicaba, tras un pacto previo de hace unos meses entre ambos partidos, a las primeras residencias. Además, en otros inmuebles también se elevó la bonificación del 50% al 65%, ampliando el baremo máximo de 150.000 euros de valor catastral a 200.000 euros. En concreto, el ahorro anual para los zaragozanos (o lo que es lo mismo, la merma de ingresos para las arcas municipales) será de entre 1,1 y 1,4 millones al año, aunque al tratarse de herencias la cifra siempre va a ser variable.

Pero, ¿cuánto se ha recaudado en años anteriores? Cabe resaltar que los ingresos por este concepto llevan en descenso desde 2016, cuando gobernaba ZeC. El PP ha apostado por una política fiscal que bonifica este y otros impuestos (el IBI está al mínimo legal), suponiendo una pérdida de ingresos directos que se compensa, por ejemplo, con la venta de patrimonio municipal (suelos).

En ese año, 2016, Zaragoza recaudó cerca de 75,9 millones de euros. Mientras, el ejercicio 2024, el último completo, se cerró con algo más de 29 millones. Es decir, más de 45 millones de diferencia en menos de una década, en la que los descensos fueron en cascada, ya desde que gobernaba Santisteve: 67,6 millones en 2017, 56,5 en 2018, 53 en 2019 y 31 en 2020 (el primero completo de Azcón).

En 2021 sufrió un repunte, hasta los 35 millones, pero en 2022 cayó drásticamente hasta los 5 millones, en este caso motivado por una sentencia del Tribunal Constitucional que le obligó a devolver parte de los ingresos obtenidos hasta entonces. En 2023 ya se recaudaron 23,9 millones y, el pasado 2024, los citados 29 millones. En lo que llevamos de 2025, la previsión de ingresos se sitúa en 28,5 millones y, a 30 de septiembre, ya se habían recaudado 25,6. Ahora, de aprobarse finalmente las cuentas de 2026, estas deberán modificar a la baja esas previsiones.