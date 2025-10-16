Estas son todas las líneas del bus de Zaragoza que desviarán su recorrido a partir del lunes por las obras en San Miguel

La plaza san Miguel de Zaragoza se cortará al tráfico rodado a partir del próximo lunes 20 de octubre. Ese día comenzarán las obras de renovación integral del céntrico enclave de la capital aragonesa, con unos trabajos que se extenderán durante seis meses, hasta mayo de 2026, y que posteriormente se trasladarán al Coso, donde las máquinas estarán otros nueve meses. Los trabajos se han dividido en dos partes, San Miguel primero y Coso después, y estas a su vez se han faseado en dos tandas.

La primera fase será, por tanto, la que empezará en la plaza San Miguel el próximo lunes, que abarcará desde el centro (por donde circula el tráfico) hasta la zona este, la más cercana al barrio de La Magdalena. La segunda se solapará a partir del próximo mes de febrero y abordará la parte oeste, la que colinda con la calle homónima, y también actuará sobre la calle Espartero y la conexión con el Coso Bajo y el Coso Alto.

Medio año para el que el área de Movilidad, que dirige Tatiana Gaudes, ha diseñado un plan específico que concierne a las seis líneas del bus urbano que se verán afectadas: 29, 30, 38, 39, 40 y el nocturno N5. El objetivo, ha dicho Gaudes, es que la plaza reabra "en solo medio año". Mientras, las afecciones programadas, a expensas de cuestiones sobrevenidas en las obras, provocarán varios desvíos.

Las líneas 29 y 39, en lugar de subir por el Coso Bajo hacia San Miguel, harán lo propio por Echegaray, Alonso V y la calle Asalto, por donde bajarán nuevamente hacia la calle Monreal, con cinco paradas nuevas habilitadas para tal fin. La 40 y la 38, por su parte, en lugar de desviarse por la plaza hacia el Coso, bajarán directamente por el paseo La Mina y el paseo Constitución, con otras cinco nuevas paradas. Por último, la 30 y el N5 también tendrán dos nuevas marquesinas en esos dos mismos paseos.

El carril bici se cortará a su paso por la plaza durante los próximos meses, aunque en este caso no habrá estaciones afectadas. Asimismo, las zonas de carga y descarga de la plaza San Miguel se trasladan al paseo La Mina y, en el caso de los cercanos a la calle Cadena y Antonio Agustín, se ampliará su horario, de 8.00 a 20.00 horas.

Fases 3 y 4

Será a partir de mayo cuando las obras lleguen al Coso, donde permanecerán, en principio, nueve meses. No coincidirán, por tanto, con la Semana Santa, cuestión con la que se ha sido sensible, especialmente por la oferta hotelera de esta céntrica arteria zaragozana. Así lo han desgranado en la rueda de prensa tanto Gaudes como el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, quien eso sí ha reconocido que las molestias "nunca son agradables" pese a que las intervenciones son necesarias.

El plan de movilidad para las dos fases del Coso todavía no está definido, aunque esa división permite hacerse una idea de forma anticipada. Los dos primeros meses, entre mayo y julio, se actuará sobre la salida de Don Jaime hacia plaza España y en la conexión entre San Vicente de Paúl y el Coso Bajo, en el vértice de la obra que ya debería estar concluida entonces en San Miguel. Por tanto, en esos dos meses los buses que habitualmente suben por Don Jaime lo harán por San Vicente de Paúl y bajarán por el Coso hacia el centro.

A partir de verano, eso sí, llegará el grueso de la intervención, con siete meses de trabajo en el tramo comprendido entre San Vicente de Paúl y Don Jaime. En ese momento, todo el Coso estará cortado al tráfico, pero los buses que suban por Don Jaime sí podrán acceder a plaza España. Esta última fase de las obras se prolongará, en principio, hasta enero de 2027, en las últimas semanas del mandato de Natalia Chueca, coincidiendo esta inauguración, si todo va según lo previsto, con otras dos reformas integrales de ciudad: el Portillo y la avenida Valencia.

Información y ayudas

En cualquier caso, conscientes de que en unas obras de esta envergadura pueden surgir complicaciones, desde el consistorio han habilitado un canal de WhatsApp para vecinos y comerciantes en el cual prometen ir actualizando los avances de los trabajos. Además, se habilitarán ayudas al comercio por hasta 400 euros mensuales y exenciones fiscales para minimizar sus pérdidas.

Cabe recordar que el total de la obra, la plaza San Miguel más el Coso, supone intervenir en más de 15.700 metros cuadrados, que se renovarán integralmente desde las redes de saneamiento hasta el alumbrado y el resultado final más estético. El coste del proyecto, que ejecutará Copha (MLN), es de 7,2 millones de euros (IVA incluido). Tanto en el Coso como en San Miguel quedarán dos carriles centrales, en ambas direcciones, con carril bici y una sensación de continuidad desde el paseo Independencia.