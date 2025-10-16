Un supermercado abre su primera tienda en Aragón en este municipio de Zaragoza

La apertura de un supermercado siempre resulta atractivo para la población de un municipio y más si tiene un número no muy alto de habitantes. Este hecho suele suponer un impulso para la vida local, ofreciendo a los vecinos un lugar donde poder realizar la compra del día a día sin tener que desplazarse a otras ciudades o grandes superficies. La llegada de un nuevo establecimiento también supone un plus para la economía del sitio gracias a la creación de empleo.

En esta ocasión, una cadena de supermercados ha puesto los ojos en un municipio de la provincia de Zaragoza para abrir su primer establecimiento en Aragón. La cooperativa Unide abrió hace unos días en Zuera su primer local en todo el territorio aragonés. La tienda situada en el número 5 de la calle Carruez de este municipio de la comarca Central dispone de una superficie de venta de 125 metros cuadrados. El establecimiento abre todos los días de la semana de 9.00 a 21.00 horas.

Además, ofrece una amplia selección para todos los zufarienses con más de 2.000 referencias, abarcando todo tipo de secciones (panadería, frutería y charcutería) con casi 15 metros lineales de frío. El establecimiento no cuenta con parking propio, pero van a ofrecer un servicio de entrega a domicilio para facilitar la compra a sus clientes. Con esta nueva apertura, la cooperativa ya suma 31 tiendas en toda España. Unide no solo amplía su presencia en el mapa nacional, sino que contribuye al crecimiento de Zuera.