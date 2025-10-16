Los trabajadores de Plaza recogen firmas para exigir mejoras en las frecuencias del bus 501: "Pierdo cuatro horas al día en ir y volver a trabajar""

"Son dos horas para ir, ocho horas de trabajo y casi dos horas para volver. Es horrible". Así narra su día a día una de las trabajadoras en la plataforma logística de Plaza, una de las cientos que dependen de una única línea de autobús, la 501, que conecta la capital aragonesa con el polígono empresarial. A pesar de la alta demanda existente, sobre todo cuando las salidas coinciden con los cambios de turno, este bus mantiene unas frecuencias de media hora, lo que hace, a pesar de la previsión y el tiempo de espera, que haya empleados se queden en tierra.

Esta misma semana, el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) ha puesto en marcha una frecuencia más para tratar de paliar esta solución. Así, ha añadido una salida más y justo antes de la que, hasta ahora, era la primera del día, la de las 5.20 horas de la madrugada. Desde este pasado martes se ha sumado a la línea 501 un nuevo vehículo que parte a las 5.00 horas, para tratar de asegurar que los trabajadores que tienen que llegar a Plaza a primera hora tienen sitio en el autobus. Pero según denuncian los empleados, la medida sigue sin ser suficiente. "Entre las 7.00 y las 9.00 también hay muchas filas y depende de la hora a la que llegas te puedes quedar fuera. Ha habido hasta peleas entre viajeros para poder entrar", explica una usuaria.

Por ello, han iniciado una campaña de recogida de firmas a través del portal Petición Pública para pedir un transporte público "justo y digno". "El polígono de Plaza es una de las áreas industriales y logísticas más importantes de Aragón, con miles de trabajadores que cada día se desplazan hasta allí. Sin embargo, el servicio actual de autobús resulta insuficiente para cubrir la gran demanda de movilidad: los horarios son limitados, las frecuencias son reducidas y en horas punta los autobuses van saturados", explican en un comunicado. Las impulsoras de esta iniciativa son, en concreto, tres trabajadoras de la plataforma logística: Mady Taut, Ana Maria Conde y Ana Fernández.

18 paradas dentro del polígono empresarial

Esta situación, aseguran, afecta "directamente" a la calidad de vida de los trabajadores ya que "dificulta la conciliación laboral y familiar". En la actualidad, sale de la parada que tiene en Violante de Hungría cada media hora. Hace cinco paradas antes de salir de Zaragoza (una está también en Violante de Hungría, dos en Gómez Laguna, una en Montecanal y otra en Arcosur) y llega a la rotonda del centro comercial de Plaza 25 minutos después. A partir de ahí inicia un recorrido por la plataforma logística que cuenta con 18 paradas distintas que puede prolongarse casi una hora más dependiendo del tráfico en los accesos.

Esto hace que los trabajadores que dependen del bus vean como sus jornadas laborales se alargan y se convierten en un auténtico calvario. Este diario ya publicó el testimonio de una empleada en Plaza que, para asegurarse plaza en el bus de las 5.20 llega a la parada a las 4.20 de la madrugada, una hora antes. Una hora en la que ni el tranvía ni los buses urbanos funcionan. Haga frío, llueva o sople el cierzo, cada noche se forma una fila de trabajadores a la intemperie que esperan durante muchos minutos para poder llegar a su puesto de trabajo sin tener asegurado un sitio en los autobuses. Y los que entran van "como sardinas en lata".

Lo mismo que llegar hasta Madrid

Ana es una de las trabajadoras que ha impulsado la recogida de firmas y, en su caso, cuenta, coge el bus que sale a las 7.50 horas, que en realidad no es el que mejor le viene. Ella entra a las 9.00 horas, por lo que es el bus de las 8.20 horas el que tendría que coger, pero ese no le asegura llegar a tiempo. Así que Ana está en la parada una hora y media antes fichar en un puesto de trabajo que está dentro del término municipal de Zaragoza. El mismo tiempo que lo que se tarda en viajar en AVE desde Delicias hasta Atocha o Sants. Y su caso no es la excepción, sino la norma.

Ante esta situación, esta trabajadora y sus dos compañeras buscan recabar apoyos mediante esta campaña de recogida de firmas para solicitar al Consorcio de Transportes de Zaragoza, al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza que amplíe los horarios y mejore las frecuencias de la línea 501. "Por lo menos que pasen cada 20 minutos, aunque lo ideal sería cada 15", piden.

Asimismo, proponen aumentar el número de autobuses disponibles en los tramos horarios de mayor demanda "para evitar la saturación" y, además, "estudiar la creación de nuevas conexiones" entre Plaza y otros barrios de Zaragoza para que todos los trabajadores no dependan de una sola línea y facilitar así "la movilidad sostenible y reducir el uso del vehículo privado".

Desde el Gobierno de Aragóndefienden que esta misma semana, con la puesta en servicio de una nueva frecuencia, la de las 5.00 horas, "todos los usuarios han podido viajar sin problema". No obstante, aseguran que, "debido a la elevada demanda de viajeros" en el transporte a Plaza, el CTAZ está analizando "vías para reforzar los servicios de acuerdo con las posibilidades contractuales del nuevo mapa concesional". "El CTAZ es consciente de que la solución actual no resuelve definitivamente el problema por lo que continúa trabajando en la búsqueda de opciones que mejoren el servicio de transporte entre Zaragoza y Plaza", explican fuentes de la consejería de Fomento del Gobierno de Aragón.