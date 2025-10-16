Valdespartera denuncia la basura acumulada en los alrededores del recinto ferial tras los Pilares
Botellas, plásticos, vasos y otros restos de las fiestas siguen apareciendo días después
Los vecinos de Valdespartera conviven durante las Fiestas del Pilar con las molestias que provoca vivir junto a un macrorrecinto festivo. Ruido, aglomeraciones y suciedad son las consecuencias más aparentes de convivir con el recinto ferial y el Espacio Zity. Los servicios municipales de limpieza, durante los pilares, se afanan en que por lo menos ese último punto no sea un problema, pero días después los vecinos siguen denunciando hay rincones de su barrio que siguen repletos de basura.
Es el caso de la calle Centauros del Desierto, que queda entre la autovía y el recinto ferial. Ahí "hay basura acumulada" todo el año, aunque es justo después de los Pilares cuando más evidente es el rasto de la fiesta. Decenas de botellas y plásticos se acumulan entre la maleza en una zona que muchos vecinos utilizan para pasear o sacar a sus perros.
El Ayuntamiento de Zaragoza afirma que son conscientes de la situación y que hace dos días ya recibieron quejas al respecto, motivo por el cual ordenaron acudir a las brigadas de limpieza hasta el lugar. Ahora, ante las críticas que mantienen algunos vecinos, afirman que volverán hasta el lugar para comprobar su estado y, de nuevo, desplazar hasta el lugar a equipos de limpieza especializados.
