Zaragoza blinda los edificios desalojados de Zamoray-Pignatelli con puertas antiokupas

El Ayuntamiento de Zaragoza va a invertir algo más de 18.000 euros en la compra de puertas antiokupas que instalará en los distintos edificios ubicados en la céntrica zona de Zamoray-Pignatelli que ha desalojado en los últimos meses. Varios de estos inmuebles, por sus condiciones de habitabilidad, se encuentran en riesgo de ruina inminente por lo que están apuntalados y cerrados para evitar que sean okupados. Para evitar nuevas okupaciones, se van a instalar estas puertas compuestas por una placa de metal con una cerradura de alta seguridad.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Inspección Zamoray- Pignatelli y Cerezo. De hecho, según obra en el expediente de la licitación, la decisión se ha tomado como "consecuencia de las inspecciones realizadas" que han requerido el desalojo e intervención en algunas edificaciones que ahora precisan de la "instalación de puertas antiokupa que permitan el acceso a las fincas de manera controlada para llevar a cabo las intervenciones necesarias".

Dado que el servicio de Inspección del ayuntamiento no dispone de este material, se ha optado por licitar su suministro e instalación por 18.134,27 euros y un plazo de ejecución de un año. Una vez adjudicado, el plazo máximo de ejecución es de un año, aunque se prevé acotarlo a seis meses.

Los últimos desalojos decretados por el área de Urbanismo se produjeron este verano, cuando de forma preventiva y tras la inspección de los técnicos se dio la orden de abandonar los números 72 y 74 de la calle Pignatelli y el 13 de Zamoray. El ayuntamiento puso en marcha el pasado mes de abril un plan de revisión e inspección de los inmuebles de esta zona de la ciudad, muchos de ellos degradados por el paso de los años y la falta de mantenimiento. De hecho, solo nueve de los 68 edificios que visitaron hasta el mes de agosto estaban en "perfectas condiciones".