Zaragoza 'le quita' 6 millones a la nueva Romareda para pagar el bus y el tranvía

Es una práctica habitual. Quitar de aquí y allá para cubrir las necesidades presupuestarias del momento y las partidas infradotadas, como las del transporte público. Son las tradicionales modificaciones de crédito de los ayuntamientos. En el caso del de Zaragoza, la última modificación, aprobada este jueves en la sesión del Gobierno de la ciudad, asciende a 15,4 millones de euros de los que cerca de seis se detraen del préstamo participativo previsto para la sociedad Nueva Romareda este año. Seis millones que irán a parar, principalmente, a pagar el transporte bus y el tranvía, dos servicios que suelen acabar costando más de lo previsto inicialmente en el presupuesto, que recibirán una inyección de dinero extra para lo que resta de año de 4,5 millones.

Las modificaciones, además de ser habituales, son una declaración de intenciones. Porque disminuir presupuestariamente ciertas partidas significa renunciar a determinados proyectos. Por ejemplo, detraer 1,4 millones del plan de Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones Semafóricas supone posponer, al menos hasta el próximo presupuesto, un programa o parte del mismo. Lo mismo sucedería con los 300.000 euros reservados para la ampliación del horario del tranvía por la noche. Incrementar este servicio, según los datos de Movilidad, suponía un coste de hasta 315.000 euros al año. Cifra que coincide con la modificación. Otra destacable por su cuantía tiene que ver con la renovación de las redes básicas del agua, que pierde 1,2 millones.

Lo que resulta llamativo de esta modificación presupuestaria, además de la cuantía (15,4 millones), es que se detraen 5.990.000 euros del préstamo participativo del Ayuntamiento de Zaragoza a la sociedad Nueva Romareda. Según explican fuentes municipales, se ha tomado la decisión porque la sociedad, con su capital social, no necesitaba recurrir al crédito municipal este año.

Para evitar que la sociedad tenga que recurrir a los bancos, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón acordaron prestarle dinero, una operación a la que no se sumó el tercer miembro de la sociedad, el Real Zaragoza, y que suponía 32 millones de euros, 16 cada administración. Para este año el consistorio contemplaba el pago de un préstamo de 6 millones y otros 3,1 correspondientes de capital social.

¿Y a dónde van a parar? Principalmente al bus y el tranvía. La partida del transporte público está infradotada por tradición en el ayuntamiento zaragozano -independientemente del color político- y año tras año hay que modificar el presupuesto para incrementarla. Este año, el presupuesto contemplaba 70,8 millones que, una vez más, han resultado insuficientes.

Con la modificación aprobada, recibirá 4,5 millones extra. No es la única que recibirá un plus, porque también se trasvasan 4,2 millones al pago de la energía eléctrica, 3 para hacer frente a la subida salarial de los trabajadores municipales y otros 2 para asumir el coste de la revisión de precios del contrato de conservación de las calles.