Adiós al manto de flores de la Virgen del Pilar: los operarios de Zaragoza comienzan su retirada

La Virgen del Pilar vive su verdadero final de fiestas con el retiro de su manto de flores por parte de los operarios de la ciudad de Zaragoza. Los empleados municipales han comenzado esta mañana a retirar las flores que la rodeaban a ella y a toda su estructura otro 12 de octubre más, gracias en parte al tiempo que ha hecho en la capital aragonesa.

Las flores en sí pueden y han podido aguantar unos días al aire libre en perfecto estado gracias a las condiciones meteorológicas que les han acompañado desde que fueron colocadas el día de la Ofrenda. Desde que se acabaran las Fiestas del Pilar este lunes 13 con la traca de fuegos artificiales en el parque Macanaz, ni ha llovido, ni ha hecho el suficiente calor como para estropear el manto, que es ahora cuando pueden empezar a marchitarse y el principal motivo de su retiro.

Retirada del manto de flores de la Virgen de Pilar / LAURA TRIVES

"La Ofrenda más larga de la historia" ha visto pasar a más de 120 mil oferentes cumplir con la tradición y mostrar sus respetos a la patrona de Zaragoza, dejando de presente miles y miles de flores, según apuntan desde el ayuntamiento de la capital aragonesa.

Tras muchos conciertos multitudinarios, rondas con peñas y charangas, y días de actividad constante en la ciudad, la retirada del manto supone un adiós definitivo a las Fiestas del Pilar hasta octubre del año que viene.