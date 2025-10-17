Dos catedrales en activo bajo un mismo cabildo

Es un caso excepcional y único en el mundo. La Basílica Catedral de Nuestra Señora del Pilar y la Catedral del Salvador (La Seo) se encuentran emplazadas prácticamente una al lado de la otra y pertenecen a la misma diócesis, es decir, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza está constituido por un solo cabildo con dos residencias, La Seo y el Pilar, y es así desde 1676. Para entender esta «excepcionalidad» histórica hay que remontarse hasta el comienzo de la dominación musulmana en Zaragoza en el año 714. Según explica el jefe de gabinete del Arzobispado de Zaragoza y profesor de Filosofía, José Antonio Calvo Gracia, «en ese primer momento de la dominación, el obispo de Zaragoza huyó a Francia y dejó abandonada su iglesia, la antigua Santa María (que a partir de 1299 pasaría a llamarse del Pilar), aunque el templo durante la dominación musulmana nunca dejó de tener culto cristiano».

Con la reconquista de la ciudad por el rey Alfonso I el Batallador en 1118 se restaura la diócesis en Santa María. Sin embargo, el monarca Alfonso I hace el voto a Dios Altísimo de convertir la hasta entonces mezquital principal (actual Seo) en catedral, hecho que tuvo lugar el 6 de enero de 1119, consagrándose al Salvador, y convirtiendo a la Seo en la iglesia cristiana más importante de la ciudad. Desde ese momento, las dos iglesias tuvieron cada una su propio cabildo, pero la Seo con dignidad de catedral y Santa María no. Y ahí comenzó la gran pugna entre los dos templos que se prolongaría durante varios siglos.

Los defensores de Santa María no se resignaron a perder categoría y defendieron que, por la singular presencia de la virgen María en el templo, porque allí estuvo el apóstol Santiago y porque el obispo siempre había tenido allí su residencia, Santa María debía ser el templo más importante de la ciudad y consagrarse como catedral. Por su parte, el Salvador reivindicaba su carácter catedralicio por designación real.

Hay que tener en cuenta que en 1640 tuvo lugar el milagro de Calanda en el que, por intercesión de la Virgen del Pilar, le fue restituida milagrosamente al joven Miguel Juan Pellicer la pierna derecha amputada tiempo atrás en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia. El milagro fue declarado así por sentencia del 27 de abril de 1641 con la firma de Pedro de Apaolaza Ramírez, el entonces arzobispo de Zaragoza. El hecho, ampliamente divulgado por toda la Corte, contribuyó a difundir y exaltar la devoción a la Virgen del Pilar cuyo templo se quedaba pequeño para recibir a todos los fieles que acudían a rezar a la imagen. En mayo de 1642, la Virgen del Pilar fue nombrada patrona de la ciudad por el Concejo de Zaragoza.

Bula de Unión, la reconciliación

«Esta pugna de ambas iglesias, la del Pilar y la de la Leo, por precedencia, por honores y por dignidad, la resolvería el papa Clemente X con la promulgación de la Bula de Unión en 1676. A partir de ese momento, las dos serían iglesias catedrales, la iglesia de la Seo orientada a la conmemoración, el culto, la celebración de los misterios de Jesús, y la del Pilar orientada a la celebración de los misterios de la vida de la Virgen María, pero ambas eran ya iguales en dignidad y con un cabildo catedralicio unido. Los que tanto habían pleiteado durante años comenzaron a tener proyectos comunes de futuro, entre ellos la construcción del templo barroco del Pilar a finales del siglo XVII, todo un ejemplo de reconciliación y de miras altas», afirma Calvo Gracia.

La unión del cabildo catedralicio se escenificó durante mucho tiempo con el cambio de residencia a cada una de las catedrales el 1 de abril de cada año. «Pero hace ya algunas décadas que no se hace el cambio real. Con las obras de restauración de la Seo, el cabildo dejó de celebrar allí oficio divino y los canónigos de la Seo se vinieron al Pilar. Además, con la escasez de canónigos, actualmente somos 12 en activo, no podemos llevar a cabo esa distribución de residencias. La mayor parte del trabajo, del culto, de la pastoral, tiene lugar en el Pilar donde atendemos las confesiones, las misas y las peregrinaciones; y en la Seo vamos atendiéndola por turnos, pero esa escenificación del 1 de abril ha desaparecido. Eso sí, unas fiestas en concreto las celebramos en el Pilar, como San Santiago, la Asunción de la Virgen, Nuestra Señora del Pilar o la Inmaculada; y otras en la Seo, como San Vicente, San Valero o San Juan Bautista», matiza el jefe de Gabinete del Arzobispado de Zaragoza.

La coexistencia armoniosa de las dos catedrales, activas y bajo un mismo cabildo, es única en el mundo, y refleja el gran patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Zaragoza. Por eso mismo, argumenta Calvo Gracia, «requiere un esfuerzo tremendo conservarlo, ya no solo a nivel económico, sino que todo el trabajo se duplica. El patrimonio es tremendo, la riqueza es tremenda, pero el esfuerzo del cabildo para mantenerlo también. Porque, además, el Pilar no es solo una catedral, es un santuario de nivel internacional, que recibe peregrinaciones diarias, menos en enero, son templos que requieren mucho esfuerzo mantenerlos. En ese sentido, quizá nos duele la falta de respeto de algunos cuando visitan la catedral por la pérdida de usos cívicos que antes compartíamos todos, de respeto al patrimonio y al trabajo que hacemos todos por mantenerlo vivo».