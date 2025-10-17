Chueca y Orduna lamentan el ‘carpetazo’ del Ministerio de Transportes a la línea de cercanías entre Zaragoza y Huesca

Las alcaldesas de Huesca y Zaragoza, Lorena Orduna y Natalia Chueca, respectivamente, lamentan el "carpetazo" del Ministerio de Transportes a la línea de cercanías entre ambas ciudades y subrayan el interés estratégico de este servicio para ambas poblaciones y para Aragón en su conjunto.

En un comunicado conjunto, las alcaldesas expresan su "profunda preocupación y rechazo" ante la decisión del Gobierno de España, expresada por el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, de descartar la ampliación del servicio de cercanías ferroviarias entre ambas capitales aragonesas, "basándose en informes que califican la demanda de bajísima y el aprovechamiento del actual servicio como el más bajo de España".

La decisión, por tanto, es "un nuevo golpe a la vertebración territorial de Aragón" y un "desprecio a las legítimas aspiraciones de esta comunidad para mejorar su movilidad, cohesión y desarrollo económico".

Consideran "inaceptable" que el Gobierno de España renuncie a impulsar una infraestructura "básica" para conectar las dos capitales aragonesas, y más cuando la autovía A-23 soporta un tráfico de 5.000 vehículos diarios, con unas 1.400 personas que se desplazan desde Huesca a Zaragoza para trabajar y casi 1.600 en sentido contrario.

Zaragoza, en concreto, "no puede ni quiere resignarse a seguir siendo la única gran área metropolitana de España sin un sistema de cercanías plenamente operativo y funcional"

Las alcaldesas estiman que la baja utilización de la línea C1 "no puede servir de excusa" cuando el propio Ministerio mantiene un servicio "insuficiente, con frecuencias escasas, trenes antiguos y una planificación obsoleta". "Mejorar el servicio es la condición necesaria para que aumente la demanda y no al contrario", según Chueca.

Y Orduna recuerda que el servicio de cercanías con Zaragoza es "una cuestión de justicia" y una demanda de la sociedad oscense, insistentemente reclamada por el ayuntamiento y por los agentes económicos y sociales de la ciudad.

Las alcaldesas califican de "incomprensible" que el Gobierno invoque informes técnicos "para justificar su inacción" mientras "mantiene paralizados proyectos estratégicos que podrían contribuir a la competitividad y al equilibrio territorial".

Por todo ello, además de apelar al diálogo institucional y la cooperación entre administraciones, instan al Gobierno de España a revisar los estudios de viabilidad con la incorporación de nuevos criterios de movilidad, sostenibilidad y demanda potencial con participación de las administraciones aragonesas.