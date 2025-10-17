Una conocida firma 'lowocost' elige GranCasa para abrir su tercera tienda en Zaragoza

Las franquicias más conocidas de Europa siguen mirando a Zaragoza para ampliar su oferta comercial y triunfar en la capital aragonesa. Este tipo de establecimientos han inundado las principales zonas comerciales de la ciudad dejando a un lado a los negocios de toda la vida. GranCasa es uno de los principales centros que mejor se está adaptando al nuevo cambio de tendencia de un consumidor, que busca los productos de siempre a precios más económicos.

El efecto llamada ya se nota en el centro comercial situado en el número 35 de la calle María Zambrano. Desde la apertura de Primark este verano, sumando así su segunda tienda en la ciudad con la de Puerto Venecia, GranCasa ha servido de reclamo para numerosas firmas de distintas industrias que han puesto sus ojos en esta galería comercial, ubicada en la margen izquierda del río Ebro, para ocupar alguno de sus locales.

Aterriza una firma danesa

La firma Normal, una multinacional de origen danés especializada en la venta de productos de cosmética, y Álvaro Moreno, firma textil de España, han sido algunas de las últimas aperturas. Sin embargo, estas no van a ser las últimas llegadas hasta final de año. Durante los últimos días se ha colocado una lona publicitaria de una popular franquicia que ya cuenta con dos tiendas en Zaragoza.

La protagonista de este anuncio ha sido Flying Tiger, una tienda con productos a bajo coste, que ya cuenta con dos establecimientos en Zaragoza. Con presencia en la calle Alfonso y Puerto Venecia, la multinacional de origen danés ha elegido el centro comercial del Actur para abrir su tercera tienda en la capital aragonesa. Tal y como se puede ver en la lona del local, la apertura está programada para el próximo 14 de noviembre. El anuncio cuenta con un código QR para todo aquel que esté interesado en trabajar con la firma de Dinamarca.

Qué comprar en Flying Tiger

En las tiendas Flying Tiger Copenhagen se pueden encontrar una gran variedad de productos originales y accesibles, pensados para el día a día con un toque creativo y divertido. Entre sus secciones más populares destacan la papelería (cuadernos, bolígrafos, rotuladores y agendas), los artículos de decoración para el hogar, pequeños utensilios de cocina, juguetes, juegos de mesa y manualidades.

También ofrecen accesorios de belleza, cuidado personal y gadgets curiosos, todo con un diseño distintivo que cambia constantemente, ya que suelen renovar sus colecciones según temporadas o temáticas especiales. Además, Flying Tiger es conocida por sus precios asequibles: la mayoría de los productos cuestan menos de 5 euros, lo que invita a descubrir y probar objetos inesperados sin gastar demasiado.