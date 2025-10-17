El chorro polar trae de vuelta la lluvia y el calor a Zaragoza: este es el día que se superarán los 30 grados

Octubre está dejando hasta el momento temperaturas más altas de lo normal en toda España. Las fuertes precipitaciones han sido protagonistas en varias zonas del país durante los últimos quince días con extraordinarias inundaciones en las Islas Baleares o la Comunidad Valenciana. Gran parte de Aragón se ha librado de la lluvia hasta el momento, siendo la provincia de Teruel la única de las tres que ha sufrido de primera mano el paso de una dana.

Zaragoza ha vivido unas Fiestas del Pilar tranquilas en el aspecto meteorológico. El día de la Ofrenda de Flores fue quizás el más caluroso de los diez días de festejo con los termómetros superando con creces los 25 grados. Mientras, las mínimas en Zaragoza no han descendido en ningún caso de los 10 grados, permitiendo a los zaragozanos disfrutar de las largas noches de los pilares sin recurrir a la ropa de invierno.

La resaca meteorológica de las Fiestas del Pilar ha traído a Zaragoza un cielo cubierto que promete quedarse durante los próximos días. La llegada de un chorro polar a España este fin de semana también va a afectar de lleno a la capital aragonesa y al resto de la comunidad.

Lluvia en todo el Pirineo

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la lluvia volverá a hacer acto de presencia en la ciudad a partir del domingo por la tarde, cuando hay un 55% de probabilidad de precipitación. Las precipitaciones se van a mantener en Zaragoza al menos hasta el martes, aunque no lo harán de forma significativa. El Tiempo.es, la web de Mario Picazo, afirma que podrían recogerse 2,5 mm el lunes y algo más el martes, 5,5 mm.

El chorro polar afectará de lleno al norte de Aragón durante toda la semana. En localidades como Jaca se espera, según la previsión de la AEMET, que no pare de llover hasta el próximo fin de semana, siendo el miércoles la peor jornada con hasta 16,8 mm. Y es que todo indica que el chorro polar va a dejarse notar en todo el Pirineo, norte de Las Cinco Villas y Hoya de Huesca al menos hasta el viernes. Teruel se librará de la lluvia si los pronósticos no cambian por completo.

¿Llega el frío?

El calor todavía va a seguir presente en todo Aragón con la Ribera del Ebro disparando de nuevo sus temperaturas hasta superar los 30 grados en Zaragoza a partir del miércoles. Según la previsión de la AEMET, los termómetros van a comenzar un ascenso a partir de este fin de semana coincidiendo con la llegada del chorro polar.

Las mínimas van a ir subiendo desde los 13-14 grados hasta alcanzar los 18 el próximo jueves y lo mismo va a suceder con las máximas. Zaragoza no bajará de los 25 grados de máxima este fin de semana, mientras que ese registro se llegará a superar desde el lunes hasta alcanzar los 31 grados el jueves.