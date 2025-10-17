El entorno del recinto ferial de Valdespartera amanece limpio de basura tras el paso de las brigadas municipales

El Ayuntamiento de Zaragoza ha procedido a limpiar los alrededores del recinto ferial de Valdespartera tras las quejas vecinales recibidas a lo largo de esta semana, una vez han terminado ya las Fiestas del Pilar. Y es que aunque las ferias todavía no han cerrado, el rastro que habían dejado en la zona las miles de personas que acuden hasta el Espacio Zity cada día de fiestas, muchas de las cuales hacen botellón en los alrededores, era más que evidente.

Por eso las zonas de matorral que rodean el recinto estaban estos días llenas de plásticos y botellas que se habían arrastrado hasta estos lugares por la acción del viento. Sin embargo, explican desde el ayuntamiento, según se han ido recibiendo quejas ciudadanas alertando de la acumulación de basura en algunos puntos se ha ido procediendo a la limpieza de estos mismos lugares.

Estado del solar antes de la limpieza de las brigadas municipales. / EL PERIÓDICO

Así, este viernes, por ejemplo, se ha actuado en el solar en el que el pasado jueves los vecinos denunciaban que había mucha basura. Según afirma el ayuntamiento, todo ha quedado ya limpio gracias a las brigadas municipales de la contrata de limpieza, unos trabajadores que desde que empezaron las Fiestas del Pilar han realizado una tarea ingente para evitar que la suciedad se acumule en las calles de la ciudad.

En 2024, por ejemplo, según los datos que facilitó el propio ayuntamiento, se recogieron casi 6 millones de kilos de basura (5.964.060). Del total, 326.960 fueron de envases; 322.200 de papel y cartón; y 191.680 de vidrio. Las 22 brigadas y servicios específicos de limpieza puestas en marcha con motivo de las Fiestas recogieron 176.100 kilos de residuos. Como es habitual, el entorno del Espacio Zity y del Ferial de Valdespartera fueron las la zonas con más carga de trabajo, así como los entornos de la calle del Temple, de Doctor Cerrada o de León XIII. Toda la zona centro, con la plaza del Pilar como punto neurálgico, registró asimismo durante las fiestas una gran afluencia de público que obligó, como en años anteriores, a un especial esfuerzo de limpieza viaria.