El evento más perruno de este fin de semana se celebra en una localidad de Zaragoza y es solidario

Los eventos que hay en Zaragoza no dejan de crecer y cada día podemos encontrar más, sobre todo los que son solidarios. Este fin de semana, en la localidad de Utebo (que se encuentra a escasos 15 kilómetros de la capital aragonesa) podemos encontrar uno de ellos. "El Día de la Sonrisa Animal", uno de los acontecimientos estrella desde casi sus inicios en el año 2017. Comenzó siendo "el día de la mascota", pero hace ya 4 años le dieron un giro y lo llenaron de personalidad, decidiendo cambiar el nombre, aunque hay muchas cosas de este evento que siguen conservando su esencia.

La protectora, que lleva operando desde hace más de 8 años, rescata tanto perros como gatos en su municipio. Actualmente tiene 14 perros y más de 20 gatos en adopción repartidos entre sus refugios y casas de acogida que son esenciales para ellos. Algunos de los animales que más tiempo llevan con ellos son Ivy, Moka o Pandora.

Un día para disfrutar con tu mascota

Este sábado, día 18 de octubre, en la plaza del Ayuntamiento de Utebo, es donde se celebrará este evento solidario. Tendrán actividades desde las 10.00 horas de la mañana, aunque empezarán media hora antes, más concretamente a las 9:30h con una de las novedades de este año: desayuno solidario, donde podrás tomar un desayuno formado por: café, zumo recién exprimido y tostadas dulces (mantequilla y mermelada) o salada (tomate) por un donativo de 5 euros. Además, durante todo el día habrá tapeo, actividades infantiles, pintacaras y este año para los más pequeños ¡el tragachicos!

La primera charla informativa tendrá lugar a las 10.00 horas, organizada por el Ayuntamiento de Utebo e impartida por voluntarias del proyecto CER (Captura, esterilización y regreso). Será dentro del antiguo salón de plenos del ayuntamiento y se explicará tanto lo que es el proyecto CER, cómo todo lo necesario para poder ser voluntario de las colonias felinas del municipio.

Posteriormente a las 11.00 horas, tendrá lugar una charla informativa sobre el voluntariado con los perros de la protectora, donde se explicará qué hay que hacer como voluntario. A las 12.00 horas, impartida por Mariona Escala, veterinaria y gerente de Veteriona Clínica Veterinaria, contará 5 claves para alargar la vida de nuestras mascotas.

Llegados al medio día, a la 13h comenzará el concurso de mascotas con 4 diferentes categorías, que serán: contar la trastada más graciosa, mejor pareja de animal y humano, mejor desfile y el más obediente.

Por la tarde habrá dos actividades con mucho movimiento, a las 16:30h, de la mano de Protección Civil Utebo, y su compañera perruna "Bizum" harán una exhibición y para terminar con el broche de oro: a las 17:30h clase de zumba solidario.

Perros y gatos en adopción

Sonrisa Animal Utebo, aunque son los anfitriones, no será la única protectora que haya este día. Contarán con la presencia de 12 protectoras invitadas, todas ellas de Zaragoza, tanto de perros como de gatos. La Casita Tricolor, Zaryhuellas, 4 gatos y tú, Gestión y Protección felina, Azar, Ladridos del Huerva, Dog´s Life, Burguitos, Mundo Felino Pinseque, ARE, Animal Soul y El Rincón de Nekomiau CES.

Además, también podremos conocer a algunos de sus perros en adopción, en el caso de la protectora principal algunos de los perros que participarán en el evento y se podrán conocer serán: Biel y Rocket dos galgo de apenas un año; Moscú, un braco que lleva con ellos desde el 30 de marzo y que buscan una acogida indefinida para él o mejor una adopción y es bastante urgente; Kira, una mini pincher de 11 años; Y Thor, el último miembro en entrar a su familia perruna, un mestizo de un año, muy joven con muchas ganas de dar y recibir amor.

Aunque hay otros perros que ese día no estarán pero siguen en busca de un hogar como Leia, una rottweiler de un año o Lápiz, un galgo de 4 años que actualmente está en una de sus casas de acogida.