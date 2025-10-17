El hartazgo de un barrio lleva a la Fiscalía europea a investigar unas ayudas a la rehabilitación del Ayuntamiento de Zaragoza

Muchos han sido los anuncios en los últimos años por parte del Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza y varios de ellos han ido encaminados a prometer la rehabilitación de los conocidos como bloques sindicales, conjuntos de viviendas que se construyeron en los años 50 y 60 del siglo pasado. Uno de ellos es Aloy Sala, en el entorno de Tenerías, donde los vecinos llegaron a ilusionarse con un plan integral que iba a suponer la renovación de todo el barrio tras la recepción de fondos europeos. Pero las expectativas jamás se cumplieron y ahora la desesperación de los vecinos ha llegado hasta la Fiscalía europea, que ha iniciado "un procedimiento de investigación por un presunto delito de fraude de subvenciones y malversación".

El procedimiento se abre a instancias de un ciudadano, amparado este por la asociación Colectivo Vecinal Parque Bruil. La denuncia se presentó en marzo de este año y en ella se exponía que, en el año 2022, el Ayuntamiento de Zaragoza reclamó unos fondos a la Unión Europea para la rehabilitación de este y otros conjuntos de bloques sindicales. "Para ser incluidos en este proyecto y poder beneficiarnos de los fondos Next Generation de la Unión Europea se nos indicó que teníamos que cumplir las condiciones fijadas en la convocatoria de fondos: abrir un libro de edificio, convocar las correspondientes asambleas de vecinos para aprobar la participación y encargar a un arquitecto una memoria/proyecto". Todo esto se hizo, incluso se llegó a abrir en el barrio una oficina de atención ciudadana para informar de estas subvenciones a los vecinos.

Se informaba entonces de que la rehabilitación se llevaría a cabo en tres fases (cada una abarcaba una serie de calles) y que esta iba a incluir la instalación de ascensores (se trata de un barrio con población muy envejecida) y la mejora de la eficiencia energética de los bloques. Pero en 2023, una vez pasaron las elecciones, la oficina de información en el barrio cerró "y en mayo de 2024 se nos convocó para decirnos que no había fondos para pagar todo el proyecto".

"Ingente documentación"

Fue entonces cuando comenzaron a quebrarse las expectativas de un barrio que ve cada día como se degradan sus calles y se envejecen sus viviendas. Desde el Colectivo Vecinal Parque Bruil comenzaron a tocar todas las puertas posibles y remitieron escritos a la ministra de Hacienda, a la de Vivienda y a Zaragoza Vivienda. La pregunta era siempre la misma. ¿Qué había pasado con los fondos que iban a llegar y nunca llegaron?

Para tratar de aclarar esta situación, el Fiscal europeo delegado en España ha acordado iniciar toda una serie de diligencias, entre las que está la toma de declaración del denunciante y la elaboración de un informe por parte del grupo asignado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Además, en su escrito, la Fiscalía afirma que "ha obtenido ya ingente documentación" por parte de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda así como del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Entrada al patio central de un bloque de manzanas en Aloy Sala. / JOSEMA MOLINA

Por su parte, fuentes del Gobierno municipal del PP informan de que no tienen información alguna sobre la investigación abierta por la Fiscalía europea y se muestran tranquilos al respecto, puesto que no saben "hacia quién se dirige la investigación" ni si incluso el consistorio podría verse afectado por la comisión de algún tipo de delitos por parte de un tercero. Sí que confirman que hace unos meses llegó a Zaragoza Vivienda una solicitud de información sobre los fondos europeos solicitados para la rehabilitación de tres Conjuntos Urbanos de Interés (CUI), uno de los cuales es Aloy Sala.

Asimismo, desde el Gobierno municipal del PP aseguran que han informado puntualmente de todas las novedades con respecto a la llegada de fondos europeos y que, si no se puede ejecutar el proyecto de rehabilitación en su conjunto en este barrio, es porque no han terminado llegando los fondos suficientes por parte de Bruselas.

Sin embargo, según ha tenido constancia este diario, el Justicia de Aragón ha solicitado en al menos dos ocasiones información al Ayuntamiento de Zaragoza sin que la respuesta haya sido satisfactoria.

Fases

El inicio de la investigación de la Fiscalía europea coincide en el tiempo con la ejecución de la fase 2 de las obras de rehabilitación en este barrio. Y es que aunque no acabaron llegado todas las subvenciones anunciadas, sí que llegó para terminar una primera fase, que solo abarca la renovación del edificio situado entre la plaza Tauste y la calle Vicente López Abadía. En ese edificio, "casualmente", apunta el vecino del que partió la denuncia, estaban las oficinas de un gran tenedor del barrio que, hasta hace poco, poseía más de 300 viviendas en la zona, muchas de las cuales se mantenían vacías y sin mantener, fomentando así la degradación en el barrio.

La segunda fase, que ya ha comenzado, se redujo y dejó fuera varias manzanas y no va a garantizar la instalación de ascensores en todos los bloques. Y de la tercera fase, que completaría el barrio, nada se sabe. "Yo llevo 50 años en el barrio. Hace no mucho me planteé irme por cómo estaba todo, pero por cariño decidí quedarme y más cuando nos contaron que iban a llegar los fondos europeos. Tengo 74 años y vivo en un tercero. Empiezo a necesitar un ascensor", cuenta Irene, que vive en una de las calles que en su momento estaban en la fase 3.

Ahora, lo que ha anunciado el consistorio es un proyecto para reurbanizar los entornos y plazas degradadas de este barrio de Zaragoza, pero más que alegría, la noticia ha caído con temor entre los vecinos, que temen estar asistiendo a la cuadratura del círculo. "Casualmente", apunta de nuevo el vecino denunciante, este mismo año se cerró la mayor operación inmobiliaria en la ciudad con Aloy Sala como protagonista. Un fondo de inversión adquirió 323 pisos que pertenecían al gran tenedor que desde siempre ha controlado la propiedad en esta zona de la ciudad. Y "casualmente" es ahora cuando Instalaza ha movido hilos para salir de la ciudad y recalificar los suelos de la fábrica situada en el corazón de Tenerías para construir vivienda.