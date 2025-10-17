El Hospital San Juan de Dios organiza un café solidario para combatir la soledad no deseada: "Esto nos acerca un poco más a las personas mayores"

Hoy la plaza de la Seo ha vivido una mañana de buen ambiente y amena, a pesar del "fresco" y el clima nublado. Entre el hospital San Juan de Dios y el Ayuntamiento de Zaragoza han organizado un café solidario para que jóvenes y mayores charlaran y disfrutaran de un rato juntos para hacerse compañía. Esta iniciativa coincide con la Semana contra la soledad no deseada y se "ha puesto en marcha durante toda la semana en distintas ciudades de España por la Orden San Juan de Dios", según han comentado organizadores del hospital, lo que permite "estar más cerca de los más mayores".

Es una actividad que todos los usuarios del centro hospitalario han agradecido el salir a pasar el rato para "conocerse y contarse su vida". "Me han traído aquí a desayunar, que nos han dicho que a los mayores nos lo daban", comenta María Pilar, que pese a que le haya salido gratis le "han metido en una encerrona". Pero no por las tres chicas con las que le habían sentado, ni mucho menos, sino "por toda la gente y cámaras que han venido", una situación que la mesa intentaba amenizar entre risas.

Les recordaba su pasado, cómo "no había trabajado nunca" y sólo se ha dedicado a labores del hogar. "Yo tengo tres hijos y cinco nietos, me he entregado toda la vida a ellos", apunta María Pilar. Eva, Paula y Sara, unas estudiantes del colegio Santo Domingo de Silos sentadas con la mujer, ven esto como una actividad "muy agradable" y otra "experiencia en las que pueden ayudar a los abuelicos". Las cuatro afirman que "han hecho buenas migas", aunque la mayor admite que igual "les ha dado un poco la vara".

Tres jóvenes y una mayor charlando en el café solidario en la plaza de la Seo / LAURA TRIVES

Justo a su lado, los zaragozanos Vicente y Josefa estaban también con "muy buena compañía" tomando un "cafecito" en la plaza de la Seo y charlando de un tema reciente, como son de las baturras y los mantos tradicionales de las Fiestas del Pilar, con Ángela y Sara. "Este café una idea bastante importante para nosotras, más cuando estamos estudiando Farmacia", dice Ángela. Las dos coinciden en que el acompañamiento a los mayores es esencial "para que no se sientan solos".

De hecho, Josefa fue funcionaria en la Oficina del Mayor y le "llena de orgullo" el haber trabajado ahí, por lo que "no puede ver con mejores ojos" este tipo de planes. "Todos los mayores de Zaragoza tenemos derecho a vivir estas cosas", concluye.

Desayuno para charlar y reflexionar

Este café solidario ha sido capaz de sacar el lado más reflexivo de cada uno para poder "cubrir esa soledad". Isidro es médico jubilado "muy interesado" en este tipo de iniciativas. "Pertenezco a una fundación muy comprometida con la bioética y me parece de vital importancia combatir estas sensaciones e inseguridades", comenta. Presta especial atención al aislamiento y cómo poder contrarrestarlo con "la amistad y el contacto con las personas", algo que precisamente se hace con estos desayunos populares, fomentar el "acompañamiento".

Junto a él estaban Pablo y Víctor, que han comentado el éxito que ha tenido esta iniciativa en su aula, ya que estiman que "han venido el 100% de los alumnos sin estar obligados a venir". "Como adolescentes no nos damos cuenta de cómo de sola está alguna persona mayor y con esto abrimos un poco los ojos", apunta Víctor. Los tres concuerdan en que la sociedad de ahora es algo "inconsciente" de muchas situaciones del día a día, ya no solo en mayores, sino en personas de todas las edades, que demuestran que "mucha gente está sola sin que ellos se den cuenta".

Acompañando y hablando con los protagonistas de esta mañana ha estado Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza, que ha querido remarcar la importancia de este tipo de iniciativas para combatir la soledad de la tercera edad. "Queremos poner los medios para que esa etapa posterior a la jubilación se haga en las mejores condiciones de vida y con el mayor bienestar posible", declara la primera edil.