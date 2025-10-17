El Ministerio de Vivienda se pronuncia sobre las ayudas a la rehabilitación en Zaragoza: "No se han apreciado indicios de fraude"

El Ministerio de Vivienda del Gobierno de España "no ha apreciado ningún indicio de fraude" en la gestión de los fondos europeos destinados a la rehabilitación de las viviendas del CUI de Aloy Sala, en el entorno del Parque Bruil, en Zaragoza. Así lo pone de manifiesto la dirección general de Vivienda y Suelo del departamento que dirige Isabel Rodríguez en un informe elaborado después de que la Fiscalía europea haya abierto una investigación para recabar información "por un presunto delito de fraude de subvenciones y malversación".

La Fiscalía europea abrió este proceso de investigación después de que un ciudadano, amparado por la asociación Colectivo Vecinal Parque Bruil, pusiera una denuncia el pasado mes de marzo después de que se quebraran sus expectativas a la hora de recibir ayudas para rehabilitar sus viviendas. Según exponía en su denuncia, el Ayuntamiento de Zaragoza reclamó unos fondos a la Unión Europea para la rehabilitación de este y otros conjuntos de bloques sindicales y para ser incluidos en el proyecto y poder beneficiarse de los fondos Next Generation de la Unión Europea "se nos indicó que teníamos que cumplir las condiciones fijadas en la convocatoria de fondos: abrir un libro de edificio, convocar las correspondientes asambleas de vecinos para aprobar la participación y encargar a un arquitecto una memoria/proyecto". Todo esto se hizo, incluso se llegó a abrir en el barrio una oficina de atención ciudadana para informar de estas subvenciones a los vecinos. Pero todo el dinero que iba a llegar nunca llegó y de las tres fases de la rehabilitación del barrio que se iban a ejecutar, solo se están llevando a cabo una y media.

Esto provocó que los vecinos empezaran a preguntarse dónde estaba todo ese dinero que iba a llegar de Bruselas y, ante la falta de respuestas, el asunto llegó a las puertas de la Fiscalía europea, quien respondió a la denuncia ciudadana acordando "incoar el presente procedimiento de investigación por un presunto delito de fraude de subvenciones y malversación".

"Ingente documentación" antes de abrir la investigación

En ese mismo escrito con el que el fiscal delegado europeo en España abría esa investigación, este explicaba que había encargado la elaboración de un informe a la UDEF e iba a tomar declaración al denunciante. Además, en el momento de iniciar el proceso, el fiscal decía haber recopilado "ingente documentación por parte de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza" así como del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Ahora, EL PERIÓDICO ha tenido acceso a un informe elaborado por la dirección general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda del Gobierno de España elaborado precisamente para analizar el "posible caso de fraude en Zaragoza". Así se titula el documento. Sin embargo, después de más de 40 páginas de análisis, la conclusión de este organismo es clara: "No se ha apreciado ningún indicio de fraude".

En ese informe del Ministerio de Vivienda, firmado por el director general Javier Martín Ramiro, se afirma que "no se puede concluir que las entidades ejecutoras no hayan destinado los fondos transferidos para la ejecución" de la rehabilitación de este barrio. No es baladí que el Gobierno central, en manos del PSOE, con este informe, esté respaldando al Ayuntamiento de Zaragoza, una institución de distinto color político (PP).

Comisión de Urbanismo

Sí que señala el informe que, a lo largo de los últimos años, desde que comenzaron a gestionarse estas ayudas, "el Gobierno de Aragón no ha remitido los informes semestrales receptivos correspondientes a los cinco semestres transcurridos (2023, 2024 y 2025)". "Sin embargo -reconoce la dirección general- estos informes pueden extraerse de las plantillas reportadas en sede electrónica", añade el texto.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Zaragoza dicen desconocer el contenido de la investigación y niegan cualquier tipo de vinculación con los presuntos hechos delictivos que investiga la Fiscalía europea. El próximo lunes, no obstante, el concejal de Urbanismo tendrá que responder en la comisión de su área.