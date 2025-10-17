Nace Almia, la primera asociación dedicada al cáncer metastásico: "Nos unimos para apoyar a los pacientes y promover la investigación"

Almia, la Alianza frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo, nació el pasado mes de marzo, siendo la primera asociación en España relativa a esta enfermedad y cuyo objetivo es ofrecer una "atención integral", promoviendo la innovación y la investigación. Se trata de un cáncer en estadio IV, una de la fase más avanzada y difícil de llevar, y a día de hoy no tiene cura.

Pese a su reciente fundación, Almia cuenta con unos 100 socios, entre los que se encuentran pacientes y profesionales aragoneses. Miriam es una socia colaboradora que reside en Zaragoza, su ciudad natal. Su relación con el cáncer comenzó en el año 2017, cuando le diagnosticaron cáncer de mama, y tras un periodo largo de tratamiento y recuperación, tuvo una recaída en 2021, seguida de la detección de una metástasis en el fémur dos años después. Ahora ha encontrado un gran apoyo en Almia, ya que habla con pacientes que están pasando por lo mismo. "Nos vamos contando experiencias y pensamientos por un grupo de WhatsApp. Cualquier duda que nos surja y se resuelva es de ayuda", comenta la joven. Miriam junto a otras compañeras ven "necesario" poner el énfasis en el cáncer metastásico, al "afectar y destrozar" a tanta gente en todo el país.

Otro aragonés que está involucrado en esta asociación es el investigador Alberto Jiménez Schuhmacher, miembro de su comité científico, cuyo fin es tomar decisiones estratégicas y aportar medios y conocimiento en la investigación de la metástasis. "Cuando nos llaman de Almia les intentamos ayudar para cualquier tipo de consulta", dice el investigador, que ve cómo en pleno 2025 tienen los medios y conocimientos necesarios para enfrentar esta enfermedad.

La metástasis se expande por el cuerpo como un grupo de células, como diría Carlos López Otín, "egoístas, inmortales y viajeras" Alberto Jiménez Schuhmacher — Comité científico de Almia

"A lo largo de los años ha habido avances científicos importantes. Procesos hoy en día accesibles costarían cientos de miles de euros hace 15 años, o millones hace 25", asegura el aragonés. El científico afirma que estas células cancerígenas "colonizadoras de órganos" se vuelven "egoístas, inmortales y viajeras" a medida que se extienden. Aunque también comenta que no todos los tumores pueden metastatizar a través de la sangre o el sistema linfático, cada uno de estos y cada paciente es un "mundo" y puede actuar de distinta manera.

Silvia, vocal de la junta directiva de Almia, asegura que el motivo de creación de esta asociación es porque no se le da la "atención suficiente" a este cáncer en estadio IV, que es según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) el cáncer de una cuarta parte de las muertes en nuestro país, y más del 90% de las muertes en cáncer se deben a la metástasis.

"Con Almia nos unimos para apoyar a los pacientes y promover la investigación. Contactamos con asociaciones científicas y buscamos financiación para una investigación más acorde a lo que se merece", comenta la vocal. "Todavía es muy pronto para donar porque llevamos poco tiempo. Incluso 3.000 euros sería una gotita muy pequeña para tanto mar, es una investigación mayúscula", concluye.