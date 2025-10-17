El nicho de Miguel Labordeta es uno de los vandalizados en el cementerio de Torrero

Miguel Labordeta ha sido otro de los zaragozanos que descansaban en el cementerio de Torrero de Zaragoza que han visto perturbada su paz. El nicho del poeta también ha sufrido los actos vandálicos de los desalmados que durante las últimas semanas se han dedicado a delinquir por las calles del camposanto.

La familia de Labordeta ha visto cómo los delincuentes se han llevado el retrato de bronce que lucía en su lápida, que ahora aparece completamente resquebrajada. Nada queda de la escultura realizada por Paco Rallo que reproducía su rostro de perfil. En el caso del poeta, a los daños materiales se le suman otros más sentimentales, tanto de su familia y allegados como de los amantes de su particular obra.

La familia ha interpuesto la pertinente denuncia y está a la espera de noticias del caso. De momento no se han planteado cómo arreglarán la lápida. Será una decisión familiar y de consenso. Si la policía no recuperara la escultura, se verán obligados a un cambio, dado que el escultor ha fallecido.

El daño, en este caso también es moral. Ángela Labordeta, hija de José Antonio Labordeta, hermano de Miguel, reconoce su sensación de “vacío y extrañeza” tras recibir la noticia. Eso sí, el recuerdo de la figura de su tío “nadie nos lo robará”.

Poeta rebelde

La poesía de Miguel Labordeta se caracteriza por su tono existencial, surrealista y rebelde, con un fuerte sentido de la angustia y de la soledad del ser humano moderno. Nació en 1921 en Zaragoza, ciudad en la que falleció en 1969. El poeta desarrolló una breve pero muy reseñable obra en la que exploró cosas nuevas desde un prisma personal. Su originalidad le conviertió en un autor inclasificable y más reconocido en los últimos años que durante su vida.