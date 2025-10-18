Edificios emblemáticos de Zaragoza: los vestigios de Caesaraugusta

A la extensa riqueza patrimonial de la plaza del Pilar se sumó en 1995 el Museo del Foro, situado junto a la Seo, bajo un cubo de alabastro, y que recoge los restos arqueológicos en su emplazamiento original del foro romano de la colonia de Caesaraugusta, fundada hacia el 14 a. C. En su interior alberga restos arqueológicos de los tiempos de Augusto y de Tiberio y una serie de piezas arqueológicas halladas durante las excavaciones realizadas en los años 1988-1991. Recientemente, al patrimonio del Museo se ha sumado la exposición del mosaico completo de Las musas, una magnífica pieza descubierta en 1989 en el entorno del Mercado Central.

La importancia de los restos conservados del foro se entiende por la condición de la colonia de Caesaraugusta a la que se le otorgó el rango de colonia inmune, por lo que estaba exenta de pagar tributos y ostentaba privilegios como el derecho a acuñar moneda, y que fue la única ciudad romana en ostentar el nombre completo del emperador César Augusto. Los siglos I y II de nuestra era constituyeron el momento de esplendor de la ciudad que llegó a poseer un espacioso foro unido por su límite norte al puerto fluvial, un teatro, termas públicas, zonas ajardinadas, calles principales porticadas y una larga nómina de edificios, además de una excelente red de distribución de aguas.

Bajo el suelo de la plaza del Pilar se encuentran los restos de las estructuras correspondientes a dos etapas sucesivas de la colonia; de la más antigua se conservan tuberías de agua potable y una cloaca con sus canalillos, además de los restos de un mercado. De la etapa posterior, en el museo de puede contemplar los restos de una gran cloaca y los canales para recoger el agua de lluvia, así como las cimentaciones de una parte del pórtico y de los locales anexos al foro.

El Museo del Foro de Caesaraugusta forma parte de un itinerario, la Ruta de Caesaraugusta, junto al Museo del Puerto Fluvial, el Museo de las Termas Públicas, y Museo del Teatro (el mejor conservado), que permite la visita a los edificios públicos conservados más importantes de la ciudad romana.