Un nuevo pantalán flotante en el Ebro: el proyecto de Helios para sustituir su embarcadero

El embarcadero del Centro Deportivo Helios, en Zaragoza, lleva tiempo sin uso, salvo excepciones. La razón es sencilla, y es que, con el paso de los años -casi 20 desde que se instaló para la Expo- se han ido acumulando sedimentos arrastrados de forma natural por el río, convirtiendo su acceso en impracticable. Es por ello que desde el centro han solicitado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) permiso para poder "intervenir" en la zona con la intención de acondicionar la orilla e instalar un nuevo embarcadero.

Según el informe presentado por el club deportivo a la CHE, el actual embarcadero, construido para la Expo del Agua en 2008, reúne unas condiciones "potencialmente peligrosas" debido a la situación en la que se encuentra, en una zona donde la vegetación ha reducido notablemente su uso, limitado ahora a las piraguas ya que, según el documento, ni las embarcaciones de remo, ni las de otro tipo, con más tamaño y calado que las piraguas pueden hacer uso de esta instalación.

Lo que proponen desde Helios es la instalación de un nuevo embarcadero o pantalán "ligero y desmontable", sujeto a la instalación existente, evitando así la colocación de nuevos anclajes de sujeción. El muelle estaría formado por módulos flotantes, de manera que se adaptaría a los distintos niveles del agua, en caso de crecida. Es más, el pantalán podría retirarse sin necesidad de maquinaria adicional en caso de que, ante una avenida extraordinaria del Ebro, fuera necesario o conveniente.

Intervención en la orilla del Ebro

Este es el objetivo del club, que requeriría de una intervención previa en el cauce del río, de ahí que solicitaran permiso a la CHE sin mucho éxito, puesto que han tenido que adaptar el proyecto y están a la espera de una respuesta definitiva. Según la memoria de actuación del club deportivo, sería necesario actuar en la orilla en el tramo del embarcadero, en concreto, apuntan a la necesidad de acondicionar una zona que ahora ocupa 750 metros cuadrados y que está cubierta con vegetación natural de ribera donde además de herbáceas, predominan otras especies como chopos, moreras o sauces. Según explican desde el club, esta vegetación se encuentra en densidades muy altas, lo que dificulta su uso.

Se trata de un tramo que está clasificado como zona verde y que se incluye en el Plan de Ordenación de los Recursos Natural, Sotos Galachos del Ebro. Lo que proponen desde el club es eliminar esta vegetación y los tocones, nivelar los depósitos de lodos y gravas existentes en la orilla y construir "una pequeña escollera de protección en el lateral aguas arriba para sujetar las arenas y gravas depositadas impidiendo así que vuelvan a rellenar la zona intervenida", es decir, el embarcadero.

El resultado de este proyecto no es otro que conseguir un pantalán que permita embarcar sin entrar al río y de forma segura, explica el presidente del Centro Natación Helios, José María Esteban Celorrio. En el informe se subraya que el nuevo embarcadero debe ser suficiente para ser utilizado por embarcaciones de remo de 16 metros de largo, además de resistir cualquier tipo de avenida.

Según explica Celorrio, están a la espera de una respuesta definitiva de la CHE aunque, admiten, que nada hace indicar que puedan acometer los trabajos este verano, como tenían previsto, por los plazos. Así que, dado que las obras deben hacerse en época de estiaje, no será hasta el verano de 2026 cuando, calculan, que podrían sustituir el pantalán, siempre que obtengan el permiso definitivo.