El Rincón de Cerdeña, un restaurante italiano diferente en Zaragoza: "Hay mucho más que las albóndigas de sepia"

"Aquí he juntado todo, porque tengo un bar donde puedo expresar mis platos con tapas y mis platos de verdad". Confiesa Marco, el gerente de "El Rincón de Cerdeña", un restaurante que se ubica en la Calle de San Lorenzo, número 27, en el casco antiguo de Zaragoza. Después de viajar muchos años de su vida por Francia, Italia, Sudamérica y España decidió asentarse y dedicarse a su verdadera pasión: la hostelería, y lo hizo en nuestra ciudad, Zaragoza. "Siempre he tenido el sueño de abrirme un restaurante, una cafetería o un bar".

Marco no solo regenta este restaurante, también es cocinero, camarero del local y confiesa que Zaragoza fue el sitio perfecto para vivir su sueño. "Me encanta España, me encanta Zaragoza, porque tenemos origen aragonés, como la bandera". Desde entonces lleva 15 años recibiendo a todo el mundo que entra a su restaurante con los brazos abiertos. "La evolución ha sido probar cosas. Empecé con tapas, la típica tapa de pan con algo encima, y noté que eso, después de un periodo, ya no había tanto furor, y cambié las cosas".

Marco, gerente de "El Rincón de Cerdeña" / Laura Trives / EPA

Un rincón de comida sarda en Zaragoza

Entre la gran variedad de comidas que podemos encontrar en el local se encuentran, nada más entrar, un gran surtidor donde podemos ver diferentes tapas, entre ellas, croquetas, `Arancini´ o Gambas. También tiene tablas de embutidos, mejillones y almejas o sus famosos "calamares a la biavola".

Además de los platos que tienen en su carta, detrás de la barra podrás encontrar sus especialidades, platos únicos que Marco crea para sus clientes - y que si gustan a la clientela luego se quedan - Una de sus estrellas son las albóndigas de sepia, pero también podemos encontrar muchas más cosas. "A la gente les encanta, pero hay quien vienen por ellas, y luego ven lo que tengo, que es otro mundo". Algunas comidas que podemos encontrar son las sugerencias del chef como el steak tartar, ensaladas, pastas como la malloreddus con boletus o postres que pueden ser de la casa.

Aunque si el gerente de este restaurante tiene que elegir un plato de su carta lo tiene claro. "Ahora estoy sacando un carpaccio de atún ahumado o el vitelotonato, que aquí no existe, y la combinación con carne y pescado es algo, para mí, de lo más".

En imágenes | El Rincón de Cerdeña / Laura Trives

Aunque ahora Marco siempre tiene su restaurante lleno, al principio tuvo que enfrentar un gran reto: que los zaragozanos se animaran a probar la comida sarda. "Al inicio les costaba, les costaba probar cosas fuera de lo normal. Pero bueno, ahora me gustan los clientes que tengo, porque tengo muchos clientes, y los clientes cuando sacas un plato nuevo ya se van a eso, directo, porque tienen confianza y luego saben que si a mí no me gusta, yo no lo saco".

Su local siempre está lleno, es un éxito seguro de la capital para tapear, aunque solo hace un turno tanto de comidas como de cenas, para que haya un mejor servicio. "Las mesas son siete, y esas mesas siempre están reservadas". Y en ahora en Pilares no han parado, el propio Marco lo cuenta así como anécdota: "El domingo y el lunes ya no sabía qué poner en barra, porque se la habían comido todo, y tenía existencias, tenía muchas".