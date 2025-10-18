El símbolo del poder civil en el corazón de Zaragoza

El edificio de la actual Delegación del Gobierno se inauguró en la plaza del Pilar el 10 de mayo de 1958 como sede del Gobierno Civil, y «morada» del Gobernador Civil, una figura que jugó un papel destacado en la época franquista en representación del Estado.

El edificio de tres plantas es obra de los arquitectos Regino y José Borobio según proyecto de 1948 y las obras comenzaron en 1949 a cargo del contratista Antonio Aísa. Como en la mayoría de los edificios que circundan la plaza del Pilar y que se proyectaron en esos años, su etapa constructiva estuvo marcada por la lentitud de las obras por la falta de recursos económicos.

Un día después de su inauguración, la edición del 11 de mayo de 1958, El Noticiero sentenciaba que el edificio «Es digno de nuestra ciudad». En los primeros párrafos del artículo, el periodista daba cuenta de su carácter palaciego, acorde al entorno en el que se ubicaba, y sobre todo de la grandiosidad de su interior: «Desde ayer funciona el Gobierno Civil de la provincia de Zaragoza en su magnífico palacio situado en el comienzo de lo que será en su día paseo de la Independencia por la plaza de Nuestra Señora del Pilar. Sometido el nuevo edificio a las reglas externas de ornamentación que rigen para todos los edificios de la gran plaza del Pilar, poco podemos decir de su aspecto de gran palacio visto desde la vía pública, pero no así podemos silenciar su interior que es verdaderamente suntuoso y grandioso».

Efectivamente, la sobriedad compositiva de su exterior contrasta sobremanera con su interior, con el mármol como material principal en escaleras, escalones, paredes y balaustrada, vitrinas y lienzos. Las dos primeras plantas se configuraron como estancias administrativas y la tercera como vivienda para el Gobernador y su familia.

Sorprende que su fachada principal con la entrada no da a la plaza del Pilar, sino que está situada en el lateral y la explicación es que su edificación formaba parte del primer proyecto de avenida de Nuestra Señora del Pilar, ideado por el propio Regino Borobio, y que contemplaba la prolongación de la avenida Independencia hasta la plaza del Pilar; por tanto, la fachada principal debía dar a la gran avenida del Pilar. Pero el proyecto sufrió modificaciones y finalmente no se ejecutó según el planteamiento inicial.

Ello no resta ni un ápice a la importancia del edificio, actual Delegación del Gobierno, ya que supuso llevar el símbolo del poder civil al corazón de Zaragoza, en la línea de aquellos años de querer aunar los poderes civiles, eclesiásticos y militares en un mismo gran espacio: la plaza del Pilar.