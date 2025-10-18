Un zaragozano compara los barrios de Zaragoza con países del mundo en un hilo viral

Las redes sociales vuelven a demostrar su ingenio. El zaragozano David García ha publicado en X (antiguo Twitter) un divertido hilo en el que imagina qué país sería cada barrio de Zaragoza si la ciudad fuese el mundo. En total, compara 23 barrios de la capital aragonesa con distintos países, ofreciendo descripciones llenas de humor, crítica y cariño local.

Del Actur a Miralbueno: el mapa más divertido de Zaragoza

El hilo comienza con el Actur, al que García compara con Argentina: “Está al otro lado del charco, es grande y sus vecinos defienden su barrio con pasión”. El Picarral sería Moldavia, un lugar “no muy visitado, con vestigios industriales y gente humilde que lucha por su barrio”, mientras que el Arrabal se asemeja a Turquía, con “historia y contacto con el centro, pero sin la voz que merece”.

El Centro, por su parte, es Francia: “siempre ha estado ahí, para bien o para mal. Mucho dinero. Todos hemos estado alguna vez”. Entre las comparaciones más críticas destaca la del Gancho, al que asocia con la República Democrática del Congo, por sus problemas sociales, o La Magdalena, que define como Cuba, “barrio obrero y comunista pretendido por el capitalismo”.

Por su parte, Delicias sería Bangladés, “mucha gente en poco espacio”, frente a Miralbueno, su opuesto, que sería Nueva Zelanda, “lejos de todo, pero con dinero y tranquilidad”.

Barrios tradicionales y periferia

El barrio de San José le recuerda a la República Checa, “lugar de la cerveza mundial por antonomasía", mientras que Valdefierro es como Irlanda: "Históricamente pobre y humilde, ha vivido un milagro económico en las últimas décadas".

En la periferia, García equipara Casablanca con Reino Unido por ser cuna de grandes músicos, como Amaral o Mauricio Aznar, y a Parque Venecia con Catar, “nuevo, moderno y zona de paso”, como el aeropuerto de Doha.

Oliver sería Sudáfrica. "Muchísima diferencia económica entre habitantes, dentro del lugar hay muchos lugares", indica. Y Torrero-La Paz lo asocia a Brasil, "por la selva de los pinares de venecia y el río canal imperial".

Valdespartera es Polonia, “lleno de tranvías y familias felices”, y el Distrito Universidad, Alemania, “país de las oportunidades”. Por su parte, La Romareda encarna a Estados Unidos, "el lugar de la libertad y los dineros pero por ahora sin una crisis de fentanilo".

Los barrios menos conocidos también tienen país

El zaragozano no se olvida de los barrios más discretos. Arcosur sería Groenlandia: “Todo el mundo sabe que existe, pero pocos lo han visitado”. La Almozara se compara con Egipto, “abrazada por el río y con monumentos de origen musulmán como la Aljafería”.

La Jota se parece a Jamaica, "lugar tranquilo y de vida despreocupada"; Vadorrey, a Turkmenistán, "la gente no suele ir pero tiene joyas como su reloj solar más grande del mundo”; y Santa Isabel, a Islandia, “lejísimos, pero por lo menos vive gente.”.

Por último, Las Fuentes serían Indonesia: "Parece que a quienes dominan el mundo se les olvida que aquí viven muchísimas personas y que debería de alguna u otra forma tener más importancia", concluye.

De este modo, con humor y reflexión, David García ha logrado que Zaragoza se vea reflejada en un mapa del mundo disparatado donde cada barrio tiene su propio país y su personalidad bien definida.