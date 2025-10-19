El Bar Pinocho es uno de los locales de tapas más míticos de Zaragoza. Desde su primera ubicación, en la calle Barcelona del barrio de las Delicias, se convirtió en un referente del tapeo para los vecinos de esta zona y de otras partes de la ciudad, hasta su traspaso por jubilación en el año 2012.

Entonces, Rubén Aznar y su mujer, Laura Bermejo, tomaron las riendas del negocio con gran ilusión y nuevas ideas, transformando el antiguo establecimiento especializado en fritos y rebozados en un restaurante de tapas con un toque más moderno, que siguió atrayendo a una amplia clientela. En 2016, el negocio se trasladó a su actual localización, en la calle San Rafael, cerca del Parque de las Delicias, donde ha mantenido su esencia de bar tradicional pero con algunos cambios.

Según explica Rubén, la pandemia les obligó a reinventarse debido a las restricciones sanitarias. "Dejamos de hacer tapas para centrarnos en los menús, aprovechando el espacio que tenemos y nuestro gran salón interior, y apostamos por los platos para llevar", cuenta el cocinero. Actualmente, el Bar Pinocho ofrece varios menús diarios desde los 13 euros, así como raciones y algunas tapas clásicas como las croquetas o los torreznos.

En imágenes | El histórico bar de las Delicias con menús diarios por 13 euros: "Comida casera y de calidad" / JOSEMA MOLINA / EPA

Menú del día por 13 euros

Aznar define la cocina del Pinocho como "casera y de calidad". Sabores tradicionales y menús equilibrados nutricionalmente es lo que encuentran quienes se acercan a disfrutar de su gastronomía. Uno de los principales atractivos de este histórico bar es su menú del día tipo "ejecutivo" por 13 euros, que consta de un entrante (ensalada, pasta o sopa), un plato principal (desde unas alubias con bacalao, un arroz al curry o una berenjena rellena) y un postre.

Además, dispone de otros dos menús, de 25 y 45 euros, para aquellos que deseen una comida más sosegada. En este caso se puede elegir entre tres primeros, tres segundos y tres postres. Entre los platos disponibles, destacan algunas de las tapas clásicas del establecimiento convertidas en plato, como su delicioso milhojas de ternera, su berenjena con brandada de bacalo con pil-pil o sus carrilleras de ternera.

"En el menú de 45 euros lo que ofrecemos es sobre todo producto: una dorada, una paletilla de ternasco, un entrecot de vaca...", señala Aznar, que recuerda que el establecimiento pertence al Club del Ternasco de Aragón, lo que garantiza la calidad de la carne y el cuidado en su elaboración.

También hay disponibles menús para grupos de más de 8 personas, con un primer pase de picoteo, aprovechando su amplio salón interior e independiente, con capacidad para unos 40 personas; y se elaboran menús para ocasiones especiales, como el Día del Pilar. En Navidad y Nochevieja, se preparan platos para llevar.

Un clásico que se reinventa

Rubén se muestra satisfecho de la buena marcha del negocio familiar: un bar de barrio de toda la vida pero donde se come bien y de forma saludable. "Tienes que tener ganas y energía porque esta profesión es muy exigente. Después de tantos años, la ilusión no nos la quita nadie, hemos conseguido hacer lo que queríamos", asegura el hostelero.

"Este es el restaurante que queríamos tener, es nuestra casa y todo el que quiera venir está invitado", anima el cocinero.